БГК обыграл в гостях вице-чемпиона Словении в SEHA-лиге 1 26.02.2017, 8:39

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Фото с сайта handballargentina.org

Этот успех позволил брестчанам подняться на 4-е место.

Гандболисты БГК имени Мешкова 25 февраля одержали выездную победу над вице-чемпионом Словении командой «Горенье» из города Веленье в матче групповой стадии SEHA-лиги, сообщает tut.by.

«Горенье» — БГК им. Мешкова — 34:37 (12:18)

«Горенье»: Базник, Ферлин, Запоншек; Н. Цехте (2), Медвед (2), Овничек, Левц, Стойнич (1), Тоскич (4), Митрович (9), Поточник (3), Голчар (3), Клеч (1), Гамс (1), Носан (2), Брумен (5).

БГК им. Мешкова: Миятович (1), Пешич, Черепенько; Д. Рутенко (1), Ященко (н.в.), Бабичев (2), Кулак (3), Криштопанс (7), Юринок (3), Стойкович (10), Шумак (1), Проданович (2), Остроушко (4), Джамали (1), Шилович (2).

Этот успех позволил брестчанам подняться на 4-е место. Правда, у ближайшего конкурента, хорватского «Загреба», который отстает на 1 очко, есть 2 игры в запасе.

До финиша регулярного сезона БГК остался один поединок — именно против «Загреба». Встреча состоится 16 марта в Хорватии.

Успех в этом матче гарантирует чемпиону Беларуси выход в «финал четырех», поскольку БГК обойдет в турнирной таблице чемпиона Словении «Целе». У него сейчас на 1 балл больше, чем у брестчан, однако словенская команда уже завершила выступление на групповом этапе.

«Загреб» же даже в случае поражения от БГК не утратит шансов обойти брестчан в таблице и финишировать на 3-й строке, поскольку в запасе у хорватского клуба останутся матчи с другой хорватской дружиной «Нексе», а также против словацкого «Татрана». Оба этих соперника располагаются в таблице ниже «Загреба».

В случае выхода БГК в «финал четырех» квартет лучших клубов SEHA-лиги с большой долей вероятности соберется в Бресте, чтобы разыграть награды турнира.