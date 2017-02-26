«Выиграют только те «тунеядцы», кто готов сражаться и идти до конца» 15 26.02.2017, 9:26

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Фото: tut.by

Если власти позарятся на имущество «тунеядцев», протесты только усилятся.

Министерство по налогам и сборам начинает составлять протоколы на неплательщиков и передавать их в суд. Там и будут решать, какую меру назначить в каждом конкретном случае.

Если у человека не было никаких правонарушений, скорее всего, ему назначат штраф, рассказал журналистам адвокат юридической консультации Октябрьского района Минска Дмитрий Ивановский.

Логвинец: Бюрократическая машина оставит в покое только тех, кто готов сражаться и идти до конца

Комментируя «Завтра твоей страны» методы кнута, которые грозят за неуплату пошлины, политолог Алесь Логвинец отмечает:

- Мы живем в условиях полицейского государства, и по тому, как себя ведут судебные исполнители, можно допустить, что этот арсенал средств будет использован. Я сам сталкивался с судебными исполнителями. Они могут быть приятными и, может быть, профессиональными людьми, но их задача – выбивать деньги из якобы неплательщиков. Они ведут себя в соответствии с полученными инструкциями.

Политолог приводит пример – облетевший Интернет снимок, на котором плачущая жительница Рогачева просит комиссию исполкома освободить ее от налога на «тунеядство».

По мнению Алеся Логвинца, этот снимок иллюстрирует одну из целей, которую преследовали власти введением скандального декрета №3: «чтобы люди чувствовали себя полностью зависимыми от всесильного государства, а если что-то и решается в пользу людей, то с барского плеча чиновника».

- Бюрократическая машина будет закрывать глаза только на тех «тунеядцев», кто готов сражаться и идти до конца. Как это было в Гомеле, когда власти решили, что они не будут требовать налог с человека, который пошел в суд, - подводит итог собеседник.

Болточко: Когда у людей начнут изымать имущество, это вызовет увеличение социального протеста

Эксперт Либерального клуба Антон Болточко полагает, что инициатива туристической компании только подтверждает абсурдность принятия декрета о социальном иждивенчестве.

-- Когда нет здравого смысла, юмор приходит на помощь, -- говорит он.

По мнению экономиста, инициативы такого рода будут появляться.

- Что касается потенциальных мер со стороны правоохранительных органов и судебной системы, то это попытка уже не пряником, а кнутом подтолкнуть «тунеядцев» к выплате этого налога, -- считает Антон Болточко.

Он сомневается, что в ситуации, когда людям не на что жить, они будут отдавать свое имущество.

Собеседник «Завтра твоей страны» отмечает феномен этого налога: если раньше государство пыталось изымать средства у населения косвенным образом, то сейчас делает это напрямую.

- Раньше придумывались различные налоги, которые изымали через предприятия. То есть не вы несете деньги в кассу, а работодатель перечисляет налог в пользу бюджета. Либо существуют косвенные налоги как НДС и так далее. Обычный потребитель не чувствует их на кошельке, потому что они взимаются через третьих лиц? – поясняет эксперт.

Экономист полагает, что когда у людей напрямую начнут изымать не только средства, но и еще какое-либо имущество, это вызовет увеличение социального протеста.

- Вряд ли это поможет разрешить ситуацию со сбором. В принципе это не стоит того, поскольку, во-первых, издержки по взиманию налога явно превышают размер собранных средств. Во-вторых, политические издержки этого налога выше, чем выгода, которую получили власти от его введения, -- заключает Антон Болточко.