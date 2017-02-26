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Возле Эйфелевой башни прошла акция «Крым - это Украина»

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  • 26.02.2017, 19:06
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Акция прошла в день сопротивления Крыма российской оккупации.

В день сопротивления Крыма российской оккупации члены общественной организации «Сеть народной дипломатии Global Ukraine» провели в Париже акцию «Крым - это Украина».

Об этом в Facebook сообщила первый замминистра информационной политики Эмине Джепарова.

«День сопротивления Крыму российской оккупации. 26 февраля. Партнеры МИП сеть народных дипломатов Украины GlobalUkraine в Париже вышли под Эйфелеву башню в поддержку акции «Крым это Украина», - сообщила она.

26 февраля в Украине отмечается День сопротивления Крыма российской оккупации.

В связи с этим сегодня в центре Киева прошел Марш солидарности с крымскотатарским народом.


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