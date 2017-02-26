В Киеве проходит Марш солидарности с крымскотатарским народом 26.02.2017, 17:33

Фото: В.Тарасов

Подобные акции проходят во многих городах Украины.

В центре Киева проходит Марш солидарности с крымскотатарским народом, украинцами и людьми других национальностей, проживающих в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает «Укринформ».

Колонну возглавляют лидеры Меджлиса крымскотатарского народа - его глава Рефат Чубаров, а также Эскандер Бариев.

Участники хода держат крымскотатарские и флаги Украины, а также портреты политзаключенных. Марш проходит по центральным улицам Киева. В связи с этим перекрыт Крещатик.

Участники хода идут от Аллеи Небесной Сотни по улице Институтской, улице Шелковичной, на улицу Грушевского к Европейской площади, где свернут на улицу Крещатик и вернутся на Майдан Независимости.

Подобные акции проходят во многих городах Украины, запланирована акция также в Чонгаре возле административной границы с полуостровом в Херсонской области.

26 февраля в Украине отмечается День сопротивления Крыма российской оккупации.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.