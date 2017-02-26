Витебская Жанна д'Арк

Витебская Жанна д'Арк16
- 26.02.2017, 23:00
Трогательная история о витебчанке, которая вдохновляла рассерженных белорусов на Марше в Витебске.
Тысячи человек в полдень собрались в Витебске на площади Победы. И как только начали звучать первые речи несогласных с Декретом № 3, внимание присутствующих захватила она - красивая, яркая женщина с четкой жестикуляцией и решительным голосом, пишет «Радыё Свабода».
Люди говорили много гневных слов - о декрете на «тунеядство» и отсутствии рабочих мест, о своем недоверии к выборам, и в частности - президентским, о низких зарплатах и пенсиях. Но как только слово «Надоело!» промолвила она, толпа затихла и стала внимательно слушать...
Она - Светлана Ботвич, стала открытием витебской акции протеста, настоящей «звездой», абсолютно неизвестной в оппозиционной среде, не говоря уже о рядовых витебчанах, незнакомых между собой, которых объединила обида.
«Мы не будем платить налог на «тунеядство»! Его не надо платить, так как он несправедлив. Если все не заплатят, то нам никто ничего не сделает!», - говорила Светлана Ботвич, и люди поддержали ее аплодисментами. Между тем, эта 38-летняя госпожа вполне могла сказать, что Декрет № 3 к ней не относится, так как у нее есть работа. Но нет душевного покоя, когда кругом несправедливость и обида, говорит Светлана:
«В 16 лет я осталась без родителей. Выживала сама, как могла. Сегодня у меня есть работа, я самый обычный работник - работаю уборщицей в детском саду. А почему сюда пришла? Потому что я всегда - за людей, я переживаю за всех и за все. И мне всегда было интересно знать, чем живет наша Беларусь, как она живет. Я никогда не была ни в какой партии, просто у меня такой характер - я неравнодушна!»
Светлана Ботвич рассказала, что у нее самая обычная семья, есть муж и дочь. И что об акции узнала из социальных сетей:
«За свои 38 лет я впервые на акции протеста. И выступать перед людьми я абсолютно не собиралась! Но тут эмоции взяли верх. Ведь я не выношу, когда людей обижают, когда ими пренебрегают. У меня все идет от сердца: когда вижу неладное, у меня начинается тахикардия! И слова сами рвутся наружу».
Светлана сначала произносила речь перед людьми на площади Победы. А потом, когда толпа двинулась по улице Ленина, вместе с ребятами несла развернутый бело-красно-белый флаг и скандировала «Жыве Беларусь!» Рядом сигналили машины, прохожие откликались на лозунги толпы «Кто главный дармоед? Это президент» и «Нет декрету № 3, Лукашенко, уходи!»
Едва ли не все присутствующие журналисты вместе захотели взять интервью у смелой госпожи. Кто-то даже назвал ее «витебской Жанной д'Арк». И Светлана оглянулась на это имя: «Меня часто так называют. За мой характер. Ведь я молчать не стану!»
Когда протестующие дошли до площади Ленина и собрались у здания филармонии, на крыльце снова оказалась Светлана, и снова обращалась к людям. Говорила о том, что Беларусь - это страна ее граждан, что они здесь - настоящие хозяева. И о том, что люди должны почувствовать это, и в это поверить.
После пламенных речей перед толпой Светлана неожиданно смущается рассказывать о себе. Говорит, что она - самый обычный человек, причем в разговоре наедине пытается говорить по-белорусски, и это у нее неплохо получается:
«В Витебске я живу с 2008-го года, переехала. Выйдя замуж. А родилась в Бешенковичском районе, в деревне Будилово, 35 километров от города. Там я росла, работала - и корову доила, и коз держала. Все по хозяйству умею, в том числе и косить - не хуже Лукашенко!».
Светлана понимает, что сказала во время Марша рассерженных белорусов очень много резких слов о нынешнем состоянии страны. Но говорит, что не жалеет: высказала все, что было на сердце, и ей стало легче.