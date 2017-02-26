Витебская Жанна д'Арк 16 26.02.2017, 23:00

Фото: svaboda.org

Трогательная история о витебчанке, которая вдохновляла рассерженных белорусов на Марше в Витебске.

Тысячи человек в полдень собрались в Витебске на площади Победы. И как только начали звучать первые речи несогласных с Декретом № 3, внимание присутствующих захватила она - красивая, яркая женщина с четкой жестикуляцией и решительным голосом, пишет «Радыё Свабода».

Люди говорили много гневных слов - о декрете на «тунеядство» и отсутствии рабочих мест, о своем недоверии к выборам, и в частности - президентским, о низких зарплатах и пенсиях. Но как только слово «Надоело!» промолвила она, толпа затихла и стала внимательно слушать...

Она - Светлана Ботвич, стала открытием витебской акции протеста, настоящей «звездой», абсолютно неизвестной в оппозиционной среде, не говоря уже о рядовых витебчанах, незнакомых между собой, которых объединила обида.

Фото: svaboda.org

«Мы не будем платить налог на «тунеядство»! Его не надо платить, так как он несправедлив. Если все не заплатят, то нам никто ничего не сделает!», - говорила Светлана Ботвич, и люди поддержали ее аплодисментами. Между тем, эта 38-летняя госпожа вполне могла сказать, что Декрет № 3 к ней не относится, так как у нее есть работа. Но нет душевного покоя, когда кругом несправедливость и обида, говорит Светлана:

«В 16 лет я осталась без родителей. Выживала сама, как могла. Сегодня у меня есть работа, я самый обычный работник - работаю уборщицей в детском саду. А почему сюда пришла? Потому что я всегда - за людей, я переживаю за всех и за все. И мне всегда было интересно знать, чем живет наша Беларусь, как она живет. Я никогда не была ни в какой партии, просто у меня такой характер - я неравнодушна!»

Светлана Ботвич рассказала, что у нее самая обычная семья, есть муж и дочь. И что об акции узнала из социальных сетей:

Фото: svaboda.org

«За свои 38 лет я впервые на акции протеста. И выступать перед людьми я абсолютно не собиралась! Но тут эмоции взяли верх. Ведь я не выношу, когда людей обижают, когда ими пренебрегают. У меня все идет от сердца: когда вижу неладное, у меня начинается тахикардия! И слова сами рвутся наружу».

Светлана сначала произносила речь перед людьми на площади Победы. А потом, когда толпа двинулась по улице Ленина, вместе с ребятами несла развернутый бело-красно-белый флаг и скандировала «Жыве Беларусь!» Рядом сигналили машины, прохожие откликались на лозунги толпы «Кто главный дармоед? Это президент» и «Нет декрету № 3, Лукашенко, уходи!»

Едва ли не все присутствующие журналисты вместе захотели взять интервью у смелой госпожи. Кто-то даже назвал ее «витебской Жанной д'Арк». И Светлана оглянулась на это имя: «Меня часто так называют. За мой характер. Ведь я молчать не стану!»

Когда протестующие дошли до площади Ленина и собрались у здания филармонии, на крыльце снова оказалась Светлана, и снова обращалась к людям. Говорила о том, что Беларусь - это страна ее граждан, что они здесь - настоящие хозяева. И о том, что люди должны почувствовать это, и в это поверить.

Фото: svaboda.org

После пламенных речей перед толпой Светлана неожиданно смущается рассказывать о себе. Говорит, что она - самый обычный человек, причем в разговоре наедине пытается говорить по-белорусски, и это у нее неплохо получается:

«В Витебске я живу с 2008-го года, переехала. Выйдя замуж. А родилась в Бешенковичском районе, в деревне Будилово, 35 километров от города. Там я росла, работала - и корову доила, и коз держала. Все по хозяйству умею, в том числе и косить - не хуже Лукашенко!».

Светлана понимает, что сказала во время Марша рассерженных белорусов очень много резких слов о нынешнем состоянии страны. Но говорит, что не жалеет: высказала все, что было на сердце, и ей стало легче.