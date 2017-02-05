Трамп заявил Порошенко о готовности помогать Украине 12 5.02.2017, 10:31

11,091

Президенты США и Украины договорились о совместных действиях по установлению мира на Донбассе и о встрече в Вашингтоне.

В ходе разговора с президентом Украины Петром Порошенко президент США Дональд Трамп заявил, что готов помочь Украине, России и другим вовлеченным сторонам в установлении мира на границе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление, сделанное пресс-службой Белого дома (перевод – gordonua.com).

Трамп заявил, что готов работать и с официальным Киевом, и с официальной Москвой для того, чтобы разрешить конфликт на востоке Украины.

Вечером 4 февраля Порошенко провел телефонный разговор с Трампом. Собеседники обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и урегулирование ситуации на Донбассе.

"Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки. Лидеры стран отметили насущную необходимость установления режима полного прекращения огня. Президент Украины поблагодарил главу Белого дома за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Собеседники обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США. Порошенко высказался за активизацию диалога на всех уровнях, в том числе за расширение экономических и деловых связей, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран.

Кроме того, во время разговора обсуждался предстоящий визит Порошенко в Вашингтон, для подготовки которого в США поедет министр иностранных дел Украины, сообщили в администрации президента Украины.