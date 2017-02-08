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Геннадий Федынич: За отмену декрета о «тунеядцах» собрано 30 тысяч подписей

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  • 8.02.2017, 13:50
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ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ
ФОТО: GAZETABY.COM

Активность белорусов заставила власти «почесть затылок».

Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич рассказал «Радыё Рацыi», как проходит акция по сбору подписей за отмену декрета о «тунеядцах».

- Сбор активно идет, к делу хорошо подключились регионы. Например, одна женщина из Речицы сама проявила инициативу и собрала более 700 подписей. Привезла, отдала в профсоюз и даже фамилию свою не назвала. Правда, есть и сложности. Когда мороз, то на улице, естественно, долго не будешь стоять.

- Какие регионы в лидерах по сбору подписей?

- Бобруйск и Гродно, но акция будет еще проходить до 17 февраля. Если говорить о предварительных цифрах, то на прошлой неделе было около 4 тысяч подписей, которые собрали на улице, и 23 тысячи - в электронном варианте. Таким образом, теперь уже есть около 30 тысяч подписей.

Кстати, на сборе подписей наша компания по отмене декрета не кончается. Будем предлагать людям писать жалобы в налоговые инспекции, исполкомы... Безусловно, если бы люди дружно выразили свою позицию, то власти почесали бы затылок. Сейчас они заняли выжидательную позицию, как же народ отреагирует.

Эффект от компании в любом случае будет, потому что мы видим, что проблема существует. И правительство тоже это видит, хотя и наблюдает за ситуацией со стороны. Многие негативно относятся к декрету. За его отмену подписывались не только те, кого непосредственно затронул принятый документ, но и те, кто работает.

Напомним, что 17 февраля в 18-00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов с требованием отмены декрета о «тунеядцах».


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