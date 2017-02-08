Названа приоритетная версия убийства Павла Шеремета 8.02.2017, 17:35

ПАВЕЛ ШЕРЕМЕТ

Это журналистская деятельность, в том числе в Беларуси и России.

Следствие рассматривает несколько версий убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщил начальник главного следственного управления Нацполиции Александр Вакуленко сегодня на брифинге, передает "Гордон".

"Говоря о версиях, следствие рассматривает профессиональную деятельность в Украине. В первую очередь, заслуживают внимания те расследования, которые не были завершены. Также рассматривается профессиональная деятельность за пределами Украины. Всем известно, что публикации материалов журналиста и выпуск его программ имели критический характер к действующей власти в Беларуси и России. Критические выступления и озвучивание позиции относительно экспансии РФ в Чечне, Грузии и Украине рассматриваются также, как версия профессиональной деятельности журналиста за пределами Украины. Рассматривается также версия дестабилизации ситуации в Украине, что обусловленно демонстративностью способа убийства журналиста", – сказал Вакуленко.

Он добавил, что озвучивались также версии "ошибка в объекте" и "конфликты в личной жизни".

"Последние две версии отработаны и не являются приоритетными для следствия. В первую очередь рассматривается версия профессиональной деятельности Шеремета как журналиста как в Украине, так и за ее пределами", – добавил Вакуленко.

Он также добавил, что согласно результатам экспертизы, причиной смерти Шеремета является травматический шок и значительная потеря крови.