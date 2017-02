Американские истории белорусов 5 8.02.2017, 22:48

Белорусы о жизни и работе в Соединенных Штатах Америки.

Многие белорусы не раз задумывались об эмиграции. Сitydog.by попросили тех, кто решился на переезд в США, рассказать об ожиданиях и реальности и поисках работы.

Валерий, 34 года

– Моя история миграции скучна и интересна одновременно. Я с детских лет «болел» Америкой, как любой ребенок 80-х. Она мне казалось раем на Земле, особенно в 90-х, когда был развал. Тогда Америка выглядела этакой Атлантидой, где нет проблем. А чувство усиливалось пиком эмиграционной волны. Но я рос, понимание Америки становилось более ярким – как и желание куда-нибудь уехать. Не скажу, что я очень много для этого делал, но мысли о переезде меня посещали регулярно.

Я получил образование и нашел довольно неплохую работу в IТ. После этого и мои желания, и требования к стране для переезда заметно выросли. Я уже не готов был ехать «лишь бы уехать» – мне нужно было четкое понимание того, где и как буду я жить и работать. У меня появилась семья и ответственность за нее. Возможность работать в США мне подвернулась случайно: в компании, где я работаю, мне предложили ту же позицию, только на территории США. Обсудив это за обедом, мы с супругой решили, что терять нечего, надо ехать. Вернуться в «хрустальный сосуд» всегда сможем.

Сейчас у меня рабочая виза на три года, в начале этого года мы с семьей подались на Green Card. А там и до гражданства рукой подать. Я надеюсь, что я успею получить грин-карту до момента, когда начнут высылать пачками. Но если депортируют без видимых причин – что ж, у меня есть достаточный опыт, чтобы найти хорошее место в другой стране. В общем и целом депортации я не боюсь. Живу и работаю я здесь абсолютно легально.

Если я решу выехать из страны – уверен, обратно меня пустят. США в первую очередь страна, где торжествует закон. Вряд ли тебя могут развернуть на границе со словами «мы передумали». У меня есть виза, у меня там семья, в конце концов у меня уже есть обязательства перед американскими кредитными организациями. Надеюсь, США станут моей второй родиной и родиной моих детей. Как минимум одного точно станут уже в этом месяце.

– Изменилось ли что-то после избрания Трампа президентом?

– Лично в моей жизни абсолютно никаких изменений не произошло. Но слишком мало времени прошло с момента его вступления в должность. Множество законов в США не могут быть отменены с легкой руки президента – сегодняшним числом или вообще вчерашним. Допустим, даже если примут новый закон о медицинском страховании, он вступит в силу только в следующем году. Поживем – увидим.

Выборы были, как говорится, «из двух зол». Но склоняюсь я все же к кандидатуре Трампа. Хотя некоторые его предвыборные идеи не сильно разделяю. Я не считаю себя расистом (и, вероятно, заблуждаюсь в этом), но я всячески поддерживаю отношение Трампа к мигрантам. Как минимум пора начинать разделять цели миграции. Если человек едет с четкими целями, ожиданиями и умениями – одно, если ему лишь бы пересечь границу, сесть на welfare и попрошайничать – другое. Увы, многие жители не совсем благоприятных стран не обладают никакими уникальными знаниями и умениями, чтобы быть полезными или хотя бы нейтральными для США. В большинстве они примыкают к всевозможным криминальным структурам.

Ян

– Я живу в Mountain View, California. Приехал 2,5 года назад по рабочей визе L1 и на сегодняшний день по ней же и работаю. Решение о переезде не было простым: некоторые люди очень хотят переехать и жить в США, но это не мой случай – для меня решающим фактором было интересное предложение по работе и рекомендация знакомых, уже работающих таким же образом.

Перед отъездом я был почти уверен, что вернусь назад, но сейчас этой уверенности уже нет. Нельзя, правда, говорить об уверенности остаться, но здесь есть несколько вещей, которых в Беларуси, по-моему, нет. Во-первых, это хорошие перспективы профессионального роста: здесь есть куда применить свои знания и умения.

Во-вторых, тут несколько другая деловая культура. Это, наверное, особенность именно Кремниевой долины, но здесь очень развит обмен знаниями и опытом и слабо развито демонстративное проявление статуса. Окружающие люди в большинстве случаев открыты, дружелюбны и готовы помочь. Если у вас есть идея и вы ею делитесь, основной посыл будет следующим: «Попробуй, может быть, вот этот и этот человек могут помочь советом». Эти картинки неплохо описывают ситуацию:

Первое ощущение от Долины – разочарование. Я ожидал увидеть аккуратный город с ровной красивой плиткой, современными зданиями и высокими технологиями во всем: начиная от транспорта и заканчивая покупкой зубной пасты – примерно как в описаниях Сингапура. В реальности первые полчаса в Долине, не считая двух проведенных в аэропорту, – это созерцание бетонных стен highway, сопровождающиеся затем приездом в деревню. Вся Кремниевая долина – это здания в один, два или три этажа на территории от Сан-Франциско до Сан-Хосе. Названия городов поначалу тоже очень удивили: Лос-Гатос, Сан-Хосе, Лос-Альтос, Санта-Клара – эти названия казались скорее мексиканскими, чем американскими.

Дальше ситуация становилась еще хуже: съемные квартиры в долине – это в основном гипсокартоновые квартирки в одно-двухэтажных домах, построенных 30-50 лет назад, платить за которые $2000 в месяц считается удачей. Конечно, есть и современные квартиры, но их стоимость будет примерно $3500 в месяц. С достопримечательностями тоже как-то странно: город Санта-Круз многим представляется Монте-Карло (хотя я там никогда не был, но, мне кажется, там красиво), а в реальности это Борисов, просто расположенный у моря. Нет, Борисов отличный город, просто я не ожидал его увидеть в Калифорнии. В дополнение ко всему выяснилось, что океан, до которого всего час на машине, холодный. Чтобы летом в жару покататься на серфе, нужно надевать специальный термокостюм – или быть моржом.

Но со временем стали открываться и другие стороны жизни в Долине. В первую очередь – люди. Здесь они доброжелательные. Есть мнение, что американская улыбка фальшивая. Может быть, и так – человек, который вам улыбается, не делает это из-за того, что за минуты знакомства с вами понял, какой вы замечательный человек, здесь просто принято относиться к другим с уважением и доброжелательностью. Люди не считают, что кругом одни враги и нужно всегда быть наготове (по рассказам, в Бостоне и Нью-Йорке это именно так). Во вторую очередь, через некоторое время, когда разговаривать на английском уже получается достаточно легко (у меня на это ушло года полтора), обнаруживается, что вокруг происходит много всего связанного с software engineering, разработкой IT-продуктов и, соответственно, предпринимательством (стартапами). Возможностей применить силы много. Да и помимо работы, оказывается, вокруг есть много красивых мест, куда можно поехать.

В общем, когда первое разочарование и дискомфорт после некоторого привыкания к происходящему прошли, открылись другие стороны, заметные не сразу. Интересного достаточно много: от гор, лесов и каньонов до местного колледжа и системы образования.

Никакого предвзятого отношения из-за того, что я иностранец, абсолютно не чувствовалось. Наоборот, люди терпеливо выслушивали и старательно пытались понять, что я хочу сказать, в первые месяцы пребывания, когда английский оказался не настолько хорош, как оценка по соответствующему предмету. Это тоже особенность Кремниевой долины: здесь сложно найти американцев. Очень много людей из Индии, Китая, бывших стран СНГ. Тут все такие, все откуда-то приехали.

Когда я приехал, оказалось, что в соседней команде работают парень из Туркменистана и парень из Украины. В другой команде работал парень из Казахстана и еще в одной – из России, собралась такая СНГ-шная тусовка. Так что я не могу сказать, что у меня есть какие-то проблемы с постоянным нахождением в другой культуре. Наоборот: хочется больше погрузиться в местную культуру, а не оставаться внутри этого «СНГ-шного пузыря», чтобы лучше прочувствовать какие-то особенности, даже говорить по-английски лучше научиться. Фактически это две разные вещи: уехать жить в Калифорнию и «адаптироваться» к Калифорнии. Без дополнительных усилий по «адаптации» круг общения будет русскоязычным – как и привычки с традициями.

То, что происходит в политике, меня непосредственно не касается. И у меня есть такое ощущение, что это непосредственно не касается вообще всех, включая самих американцев. Да, люди обсуждают принимаемые в последнее время указы, но в целом людям есть чем заняться кроме политики. Настоящий американец, который ведет занятия по английскому языку, рассказывал, что тут «о политике принято говорить перед выборами». В любое другое время ее либо обсуждают те, кто непосредственно с этим связан, либо не обсуждают совсем. О том, что происходит «в американском обществе», говорить сложно – общество здесь «калифорнийское», и даже Bay area (так здесь называют Долину) и события, происходящие здесь, наверняка сильно отличаются от событий, происходящих, например, в Луизиане или Висконсине.

Не думаю, что новые указы о депортации каким-либо образом коснутся меня. Работаю я легально, единственное, что может повлиять на мою работу здесь, – проблемы с визой. Но это вопрос, скорее, к юристам. Вроде бы есть слухи о планах изменить порядок выдачи рабочих виз, и это может повлиять на людей, которые будут въезжать в Штаты или продлевать свои рабочие визы. Если раньше можно было получить рабочую визу, приезжая на зарплату в $60 000 – 75 000 в год (кстати, зарплаты здесь в основном указываются в год и до уплаты налогов), то сейчас могут сделать минимальной зарплату в $130 000. С одной стороны, это ограничивает возможности: приехать работать на аутсорсинговую компанию станет, наверное, сложнее. С другой стороны, если вы смогли получить предложение по работе от Google, Amazon или Facebook – это для вас хорошие новости. На сегодняшний день, даже если вы прошли все интервью, у вас есть 1 шанс из 5 выиграть рабочую визу (как раз из-за большого количества желающих приехать работать за $60 000 – 75 000), т.к. количество рабочих виз ограничено. Если минимальная зарплата будет $130 000, есть возможность, что количество подающихся на визу не превысит количество рабочих виз.

Хотелось бы мне вернуться? Не знаю. Сложно сказать, чем можно заниматься в Беларуси. Там наверняка есть интересные проекты, но их в разы меньше, чем здесь. Здесь гораздо более развита инвестиционная среда, соответственно, есть много команд с новыми идеями и хорошим финансированием, к которым в будущем можно присоединиться.

Михаил, 27 лет

– В августе прошлого года я купил билет в один конец и прилетел в США. До Нового года жил в Нью-Йорке, несколько недель назад переехал в Сан-Франциско. Временно живу в хакер-хаусе, занимаюсь поиском жилья на длительный срок. Нью-Йорк и Сан-Франциско – самые дорогие для жизни города в США, и найти в них приемлемый вариант для жизни крайне сложно.

Я основатель компании FriendlyData, мы помогаем бизнесу улучшить продуктивность сотрудников, предоставляя возможность общаться с базами данных на естественном языке. Сейчас мы проходим «посевную программу» в одном из топовых мировых венчурных фондов. Сейчас у меня бизнес-виза B1, она позволяет находиться на территории США до полугода с момента въезда. Бизнес-визу получить несложно, если есть веские причины. Единственное неудобство в том, что в Минске не выдают такие визы первично, поэтому мне пришлось летать в Варшаву.

Сосредоточение в одном месте топовых университетов, главных мировых hi-tech-компаний, крупных корпораций, стартап-инкубаторов и венчурного капитала – все это делает Нью-Йорк и Сан-Франциско самыми развитыми в мире стартап-экосистемами. Возможно, это прозвучит банально, но США действительно страна возможностей, и за полгода здесь можно очень сильно вырасти, если усердно трудиться. Опыт и социальный капитал, накопленный здесь, будут ценны на протяжении всей жизни. Друзья и близкие люди меня поддержали, и я очень благодарен им за это.

Адаптироваться было не сложно: во-первых, я много путешествую, во-вторых, я уехал вместе с партнерами по бизнесу. Кроме этого, о некоторых тонкостях в бизнес-этикете и коммуникациях в США нам рассказали в нью-йоркском стартап-акселераторе. Самое тяжелое – отсутствие живого общения с близкими людьми и друзьями.

– Как вы относитесь к политике Трампа в отношении к мигрантам?

– Миграционная политика США – внутреннее дело США. Но лично меня беспокоит ужесточение миграционного законодательства: например, срок возобновления визы в Минске сократился до 1 года, кроме этого, пересматриваются правила получения визы H1-B, которая позволяет нанимать высококвалифицированных специалистов из-за границы. Но, так как я являюсь гражданином РБ, не вижу смысла давать оценку выборам в США.

В Нью-Йорке, как и в Калифорнии, многие озабочены политикой Трампа. Особенно остро это ощущается в стартап-среде: в Кремниевую долину приезжают инновационные предприниматели со всего мира, а крупные технологические компании привлекают лучших специалистов из-за границы.

Я не боюсь, что меня депортируют. Я же не нарушаю миграционное законодательство США. И в Беларусь я приезжаю, новый год встретил дома.

Я собираюсь оставаться здесь и дальше, готовлю документы для получения визы O-1A: она выдается людям с выдающимися достижениями в бизнесе. Другая опция – в июле могут вступить в силу новые правила нахождения в США для международных предпринимателей, альтернатива так называемой «стартап-визе».

– Что могло бы стать причиной вашего возвращения в Беларусь?

– Несмотря на позитивные сдвиги в законодательстве и поддержку крупных IT-компаний, Беларусь недружелюбна в отношении к стартапам. Кроме этого, стартап-экосистема очень слабо развита даже по сравнению с соседними странами, не говоря уже о США. Про инвестиционный климат я вообще молчу. На текущей стадии развития нашей компании хочется думать о продукте и развитии бизнеса, а не о том, как правильно заполнить книгу учета проверок. Тем не менее мы очень хотим, чтобы инновационное предпринимательство развивалось в Беларуси, а инвестиционный имидж постепенно улучшался, и в свою очередь сделаем для этого все, что от нас зависит. Если государство поймет, что будущее за инновационными и высокотехнологичными компаниями, то Беларусь может сделать значительный скачок в развитии, как это произошло в свое время с Израилем. Лично меня не покидает мысль открыть R&D-офис в Минске – хочется приносить пользу экономике Беларуси.

Беларуси неплохо было бы перенять предприимчивость, готовность рисковать и ошибаться. В США считается «It’s OK to fail», а негативный опыт не менее ценен, чем позитивный. Если человек не сдался после неудачи в первом бизнесе и делает что-то новое, это заслуживает большого уважения в обществе.

Маша, 25 лет

– Я приехала в Штаты, как и большинство соотечественников, по визе Work&Travel. Я уехала по нескольким причинам, одна из которых – хотелось работать в киноиндустрии. Я выбрала США, потому что выросла на американских фильмах и английский все же кое-как знала, в отличие от европейских языков. За время проживания здесь я сменила около 20 работ, на некоторых работала нелегально, на других уже с рабочим разрешением.

Здесь все было очень сложно. Сложно найти работу, сложно найти жилье, сложно привыкать к людям с совершенно другим менталитетом. Язык тот же. Я учила английский и в школе, и в университете, но, приехав, поняла, что не могу вести даже элементарный по своей простоте диалог больше нескольких минут. Я не знаю, как ответить на вопрос, как я с этим справлялась. Просто живешь, решаешь вопросы по мере поступления. И развлекаешься – Нью-Йорк все же очень веселый город.

Сейчас я продакшн-ассистент на съемочных площадках телешоу и фильмов. Президентство Трампа не особо должно повлиять на эмигрантов из Восточной Европы, по крайней мере на первых порах, пока есть мусульмане и мексиканцы, с которыми он так упорно борется. Я живу в Нью-Йорке, который является одним из самых либеральных штатов. Здесь если и существуют люди, поддерживающие Трампа, то они об этом вслух не говорят. Но, как говорят сами американцы: «If you live in New York, you're not really living in America».

Моим кандидатом всегда был Берни Сандерс, который, к сожалению, не дошел до финальной гонки. Если бы дошел, уверена, результат выборов был бы другим: огромное количество людей, голосовавших за Трампа, просто слишком сильно ненавидят Клинтон – даже демократы.

Мое положение здесь довольно шаткое, я до сих пор не уверена, буду ли я продолжать жить в США или вернусь домой. Но определенно после победы Трампа первый вариант уже не кажется настолько привлекательным, я потому изначально и уезжала из СНГ, что не хочется жить в стране, которой управляет клоун. Непосредственно на мою жизнь его президентство никак не повлияло. Но еще как бы рано говорить, он президент всего лишь две недели.

– Вы говорили, что работали в нескольких местах нелегально. Это вообще сложно?

– Найти нелегальную работу конкретно в Нью-Йорке несложно, это город эмигрантов. Другое дело, что работа эта совсем не гламурная. Русские рестораны, например, или албанские кофейни, где ты работаешь сумасшедшие часы, получаешь только чаевые (хозяева тебе либо не платят ничего, либо $15 за день). Твои обязанности очень неопределенные: в одно место я устроилась бариста, но в итоге была и официанткой, и посудомойщицей, и уборщицей, и делала алкогольные напитки из-под полы, потому что лицензии у них не было. Ну и главное, общаются с тобой соответственно – при любой возможности обматерят. С другой стороны, лучше такая работа, чем никакая.

Я живу здесь уже 5 лет, знакома со многими людьми из стран СНГ. Тут есть очень большое русское сообщество на Брайтон-Бич, но я от него стараюсь держаться подальше – оно очень невежественное. Люди там ведут себя так, будто они в своей стране. Они создали свой маленький мирок с русскими магазинами, русским телевидением, большинство еле говорит на английском, хоть они и живут там по 10 лет. В целом это быдловатое общество.

Друзьями я становлюсь только с теми, с кем бы общалась и в Минске, а не просто потому, что кто-то говорит на русском. Вначале было больше русскоговорящих друзей, конечно, потому что английский был совсем слабый; сейчас наоборот. Но белоруса встретить всегда приятно, мы все-таки хорошая нация. Я знаю здесь человек 20 из Беларуси. Еще пятеро белорусов являются здесь моими очень близкими друзьями.

– А отношение американцев к вам сразу было хорошим?

– Да, американцы очень непредвзятые – это, опять же, эмигрантская страна. Тем более в Нью-Йорке. И они просто гораздо дружелюбнее, чем русскоговорящие. Последним особенно сложно понять, почему тебе вдруг в метро люди улыбаются, а незнакомцы комплименты раздают.

– Вы не думаете в будущем переехать в другую страну?

– Сложно ответить на этот вопрос, потому что в любой стране ты опять сталкиваешься с теми же проблемами: как получить документы, как выучить язык, как общаться со своей семьей. Да я пока что и не путешествовала особо по миру, не могу судить, где бы я хотела жить. На интуитивном уровне это Берлин.

Здесь ни одни мои ожидания не совпали с реальностью. Но я уезжала довольно «зеленой», так что это не удивительно. Я в Минске даже не работала, училась на журфаке и с родителями жила – не тужила. Так что тут не только Америка, но и просто взрослая жизнь.

Здесь на обычное двадцатипятилетнее «О господи, что я делаю со своей жизнью?» накладывается одиночество от нахождения так далеко от семьи. Но все-таки, проходя через эти трудности, набираешься важного опыта. Плюс не все же только боль и печаль, провести свои 20 с чем-то в Нью-Йорке – это очень весело. Найти друзей с любого конца Земли, кажется, возможно только здесь. Ну и я наконец работаю в киноиндустрии, а ее в Беларуси вообще не существует.