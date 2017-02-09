Федор Конюхов сбросил с воздушного шара газовый баллон на ФСБ 9.02.2017, 16:05

Фото: Федор Конюхов

Инцидент произошел на старте рекордного перелета на тепловом аэростате.

Путешественник Федор Конюхов вместе с мастером спорта по воздухоплаванию Иваном Меняйло побил мировой рекорд по длительности полета на тепловом аэростате — пилоты провели в воздухе 51 час и девять минут.

Полет начался под Рыбинском (Ярославская область); за двое суток воздушный шар пролетел больше тысячи километров и приземлился в Саратовской области, сообщает meduza.io.

За путешественниками ехал автомобильный кортеж, который подбирал пустые газовые баллоны, сброшенные с шара. И не всегда баллоны падали в открытом поле — за одним пришлось пробираться в дремучий лес.

А на старте рекордного полета Конюхов случайно сбросил пустой газовый баллон на территорию учебного центра управления ФСБ в Рыбинске. Как рассказал глава города Денис Добряков, с ситуацией помогли разобраться сотрудники ярославского управления ФСБ: «Они оперативно среагировали на ситуацию, и баллон участникам проекта отдали».

В дело вмешался глава Рыбинска Денис Добряков. Сам, правда, скромничает: «Ну что вы, не надо уж об этом писать. Так больше ярославское управление помогло».

Федор Конюхов и Иван Меняйло установили мировой рекорд по длительности полета на тепловом аэростате класса АХ-12 (с объемом оболочки от 9 до 12 тысяч кубометров). Путешественники использовали шар объемом 10 тысяч кубометров. Организаторы утверждают, что это самый большой тепловой аэростат, созданный в России.

Воздушный шар Конюхова и Меняйло двигался на высоте от 190 до 300 метров. Его скорость зависела от ветра и менялась от 10 до 40 километров в час.

Самой сложной оказалась вторая ночь путешествия — оболочка аэростата обледенела, из-за чего увеличился расход топлива.

Предыдущий рекорд длительности полета на тепловом аэростате установили японские пилоты Мичио Канда и Хиразуки Такезава. В феврале 1997 года они пробыли в воздухе 50 часов и 38 минут, перелетев за это время из Канады в США.