закрыть
8 апреля 2026, среда, 6:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Творится история: астронавты, летящие к Луне, сфотографировали бассейн Ориентале

22
  • 5.04.2026, 16:48
  • 27,340
Фото: NASA

Это первый случай, когда весь бассейн был увиден человеческими глазами.

Астронавты миссии «Артемида-2», летящие к Луне, сфотографировали бассейн Ориентале на правом краю лунного диска. Снимок опубликовало космическое агентство NASA.

«Творится история. На этом новом снимке от экипажа миссии Artemis II можно увидеть бассейн Ориентале на правом краю лунного диска. Эта миссия знаменует первый случай, когда весь этот бассейн был увиден человеческими глазами», — сообщили в NASA.

Напомним, 1 апреля в 18.35 по времени Восточного побережья США корабль «Орион» с четырьмя астронавтами стартовал к Луне, и скоро они станут первыми за 50 лет людьми, вышедшими на лунную орбиту.

Написать комментарий 22

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

