Испанец превратил старый цементный завод в стильную современную виллу 1.03.2017, 16:57

Фото: Ricardo Bofill

На здание заброшенной цементной фабрики архитектор наткнулся еще в 1973 году.

Испанец Рикардо Бофилл превратил полуразрушенное здание заброшенного цементного завода в уникальный и стильный дом.

На здание заброшенной цементной фабрики архитектор наткнулся еще в 1973 году. Именно тогда, почти 45 лет назад, родился проект под названием La fábrica, пишет nv.ua.

В течение десятилетий Рикардо Бофилл, который увидел в старом промышленном здании целый мир возможностей, преобразовывал завод в великолепную виллу с потрясающими интерьерами и стенами, которые снаружи практически полностью обвиты зеленью и окружены эвкалиптами, пальмами и оливковыми деревьями.

La fábrica находится неподалеку от Барселоны. Завод функционировал еще во времена Второй мировой войны, поэтому Боффилу и его команде пришлось вложить немало сил и средств в ремонт здания.

Фото: Ricardo Bofill

В течение первых лет с момента находки заброшенного завода здание частично разбирали и готовили к «новой жизни». Проект La fábrica стал для Рикардо Бофилла делом всей жизни: уникальный дом меняется и развивается вместе со своим владельцем.

Сегодня La fábrica – это современное пространство для работы и жизни. Бывший завод в пригороде Барселоны стал уникальным домом архитектора, в котором каждая комната оформлена по особому замыслу автора и не похожа ни на одну другую.

В огромном особняке нашлось место для спален, гостиной, кухни и обеденной зоны для встреч в кругу семьи, уголков для отдыха и творческой студии команды Бофилла.

«У меня создается впечатление, что я живу в закрытой вселенной, которая защищает меня от внешней и повседневной жизни», – отмечает Рикардо Бофилл, – «Жизнь здесь течет непрерывно, и разница между работой и досугом едва заметна».

Несмотря на то, что за более чем 40 лет цементная фабрика прошла через невероятную трансформацию, работа над проектом по сей день не завершена. Поле для творчества архитектора не знает границ и с каждым днем разрастается все больше и больше.

Проект La fábrica – прекрасное подтверждение тому, что при наличии творческого мышления любое пространство можно превратить в нечто новое и очень красивое.