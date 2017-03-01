Минские контролеры: Ловить хотим из «засады», а штрафы надо увеличить 75 1.03.2017, 7:50

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Фото: onliner.by

Ревизоры в общественном транспорте поддерживают отмену униформы.

«С 1 марта контролеры в трамваях будут работать без форменных жилетов», - такие сообщения появились на многих новостных сайтах. Однако в «Минсктрансе» сказали kp.by, что вопрос еще не решен и обсуждается.

Сами же контролеры за то, чтобы форменные жилеты отменили.

- Давно пора, жаль только с удобными большими карманами расставаться. Жилеты сделали менее заметными, убрали яркие желтые полоски, но нас все равно видно издалека. И пока трамвай подъезжает к остановке, те, кто не пробил талон, пробивают, а безбилетники просто выходят, - рассказывает контролер 3-го и 6-го трамвайных маршрутов. - Многие специально стоят у валидатора или компостера с проездным или талоном и следят через окно, есть ли на остановке контролеры. Есть - пробивают, нет - едут бесплатно. Таких немало! А вот если бы контролера невозможно было отличить от обычного пассажира, люди боялись бы и оплачивали проезд.

- В других странах это давно практикуют, и зайцев у них почти нет. Я бы еще и штрафы за безбилетный проезд подняла! В Европе они огромные, у нас из-за безнаказанности многие позволяют себе ездить бесплатно, - говорит второй контролер.

Как видно по обсуждению в соцсетях, отмену жилетов поддерживают и многие горожане. Конечно, в особенности те, кто исправно покупает билеты.

- Контролеры очень заметны на остановке, зайцы их видят и выпрыгивают. В транспорте билеты проверяют у тех, кто остался, и работа контролера имеет нулевой КПД, - считает минчанка Марина.

- Я вот всегда проездной покупаю, а они почему не могут? - возмущается Михаил. - Надо иметь уважение к городу и к окружающим! Или ходить пешком!

Впрочем, некоторые жители столицы высказывают противоположное мнение.

- В Стокгольме штраф примерно 120 евро - и ничего, безбилетных много. Зайцы вечны и вездесущи, ничто их не остановит, - написал Сергей.

Некоторые обеспокоены тем, что с отменой формы могут появиться мошенники.

- Так любой сможет проездные проверять и штрафы выписывать, - взволнованно обсуждают в соцсетях.

В «Минсктрансе» говорят, что отличить контролера от мошенника пассажир легко сможет по бейджу, закрепленному у проверяющего на одежде, удостоверению и видеорегистратору.