Фирма в Бресте задолжала сотрудникам $125 тысяч 4 1.03.2017, 8:08

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Фото: tut.by

Количество «запущенных» предприятий и организаций в стране неуклонно растет.

Помнится, на финише прошлого века в ходу была «крылатая фраза» о необходимости срочно «запустить» предприятия. В этот глагол наверняка вкладывался позитивный смысл. Сколько таких «запущенных» оказалось на поверку, статистика умалчивает, пишет «Вечерний Брест».

Но есть другие цифры: количество банкротств в стране и в нашем регионе неизменно растет. Сейчас, по информации областного экономического суда, 227 предприятий на Брестчине находятся в процедуре банкротства, из них 163 – в стадии ликвидации. Общее у них одно: огромный шлейф неплатежей, непогашенных судебных решений, в том числе по выплате честно заработанных денег своим же сотрудникам.

Среди тех, кто попал в этот «черный список», ООО «Пуск-Брест». Ирония судьбы. Строили объекты по всей республике. Запускали. Но в итоге запустили сами себя... «Руководствуясь ст. 318-2 ГПК РБ, суд определил: взыскать с ООО «Пуск-Брест» в пользу Лелеша М.Ф. 9998 рублей 48 копеек»... Таких судебных постановлений только в отношении этой фирмы – несколько десятков. Ее долг перед сотрудниками составляет без малого 250 тысяч деноминированных рублей. Михаил Лелеш – один из кредиторов компании, в которой проработал шесть лет и которая вот уже три года пребывает в коме.

«Я работал плотником. Поначалу зарплату платили вовремя. Проблемы начались в 2013 году после того, как мы сдали в эксплуатацию объект на Новобелицком хлебокомбинате (Гомельская область. – Ред.). Поначалу нам объясняли: мол, заказчик вовремя не рассчитался, но вот-вот у него появятся деньги, он перечислит фирме, и фирма сможет сполна заплатить рабочим. И это «вот-вот» длилось месяц, два... и до сих пор. Позже выяснилось, что у комбината сложилась некая система взаимозачетов, по которой он должен поставить свою продукцию Дрогичинскому комбикормовому заводу, а тот, в свою очередь, рассчитаться с его долгами перед ООО «Пуск-Брест». В результате этой запутанной схемы денег мы все равно практически не видели. Руководство изрядно кормило обещаниями. Всего нас более сорока человек работало. Мне, к примеру, предприятие задолжало около 112 миллионов неденоминированных рублей. Какую-то часть выплатили, но осталось свыше 98 миллионов (до деноминации. – Ред.). Суды выносят решения в пользу сотрудников, а толку... Как не платили, так и не платят. Ссылаются на то, что денег нет на счету».

Как выяснилось в управляющей компании по банкротству, движимого имущества у фирмы, которая находится в стадии ликвидации, практически не осталось. Кроме двух легковых машин. Впрочем, не исключено, что имущество просто перевели на другую фирму, работающую под иным названием, с теми же учредителями.

Сергей Ясько, главный бухгалтер ООО «Пуск» (параллельно работает в фирме «Промбытэнерго»), поясняет:

«Фактически, согласно договору перевода долга, наш основной должник теперь – Дрогичинский комбикормовый завод, который также находится в непростом финансовом положении. В общей сложности они нам остались должны более 2 млрд рублей (неденоминированных. – Ред.). Мы договаривались и готовы были пойти на то, что завод рассчитается с нами зерном, комбикормами, но даже этих вырученных средств не хватило, чтобы мы могли заплатить работникам. Но мы не отказываемся от своих обязательств».

А вот предшественница нынешнего главбуха Инна Владиленовна (которой «Пуск» задолжал 8500 рублей) придерживается другого мнения и винит во всем прежнее руководство умирающей (де-факто умершей) строительной компании:

«В первые годы моей работы (2010-2013 гг. – Ред.) заказчики, в том числе Новобелицкий хлебокомбинат, худо-бедно с нами рассчитывались. Иногда деньгами, иногда зерном. Были и другие, более мелкие заказы. И я доподлинно знаю, что деньги на счет фирмы переводились. Другое дело, что значительная их часть уходила на налоги и выплату дивидендов учредителям. На зарплату работникам оставались крохи. После подписания договора перевода долга (с Дрогичинским комбикормовым заводом. – Ред.) начались все эти проблемы. Частично задолженность была погашена. Но на момент моего ухода (конец 2015-го. – Ред.) «Пуск» был должен людям более 2,5 млрд рублей».

Как видим, с учетом состоявшейся деноминации долг этот за последние два года практически не уменьшился. Многие кредиторы уже потеряли надежду получить заработанное. К сожалению, связаться в бывшим директором предприятия нам не удалось. По неофициальной информации, он действительно является одним из учредителей другой фирмы, зарегистрированной в Бресте. Но ключевой во всей этой истории мне показалась фраза, сказанная бывшим главбухом ООО «Пуск-Брест»: «Вот если бы фирма или кто-то из ее руководителей оставались должны государству...»