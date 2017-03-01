Жадан о Шуневиче: Я его тоже не знаю 5 1.03.2017, 8:33

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Фото: svaboda.org

Украинский писатель Сергей Жадан прокомментировал интервью министра внутренних дел Беларуси Игоря Шуневича.

На встрече с журналистами, отвечая на вопрос о задержании Сергея Жадана в Минске в начале февраля, министр сказал: «Я хорошо знаю украинскую литературу, изучал ее 17 лет. Писателя Жадана я не знаю, возможно к своему стыду. Всего в списке нежелательных лиц более 1 миллиона 700 тысяч человек. Из них более 500 тысяч граждан Украины».

«Я его тоже не знаю», - написал в ответ в «Фейсбуке» Сергей Жадан.

11 февраля Сергею Жадану, который приехал в Минск на литературный фестиваль, поставили штамп в паспорт о запрете на въезд в Беларусь на неопределенный срок. В номер гостиницы в Минске около двух часов ночи к нему ворвался милицейский патруль. Ничего не объясняя, милиционеры доставили Сергея Жадана в участок.

Сергей Жадан рассказал журналистам, что в 2015-м году ему был запрещен въезд на территорию Российской Федерации с формулировкой «за причастность к террористической деятельности». Список нежелательных лиц в России общий с Беларусью и Казахстаном.

Однако после официальных протестов со стороны Министерства иностранных дел Украины белорусские власти аннулировали запрет на въезд Жадана в Беларусь. Решение было принято в течение нескольких часов.