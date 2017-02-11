Из Беларуси депортировали украинского писателя Сергея Жадана 9 11.02.2017, 12:39

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Сергей Жадан

Фото: maincream.com

Украинский писатель провел ночь в белорусском СИЗО.

Писатель получил штамп о запрете на въезд в Беларусь. Оказывается все из-за запрета на въезд в Россию, который украинский писатель получил еще в 2015 году.

Известный украинский писатель Сергей Жадан был вынужден провести минувшую ночь в камере. Вот что написал Сергей на своей официальной страничке в Фейсбуке:

- А вот веселая история, которая произошла со мной сегодня в Минске. Около двух ночи ко мне в отельный номер нагрянул милицейский патруль - серьезный и сосредоточенный. Ничего не объясняя, отправили в отделение, начали пробивать по базе, ничего не нашли. Позвонили в КГБ. Там им посоветовали ехать в другое отделение, Ленинское. В Ленинском снова пробивали по базе, наконец, выяснили - оказывается, мне еще в 2015 году запретили въезд на территорию РФ (какая жалость) с формулировкой "за причастность к террористической деятельности".

Сергею поставили в паспорт штамп о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок.

Украинский писатель публично обратился в МИД и посольство Украины в Беларуси - чтобы дать оценку этому событию.

«И вот что я думаю. Дорогие друзья из МИД и посольства Украины в Беларуси, это неправильно, когда украинские писатели арестовываются без объяснений и держаться в камере без причины, правда? Может как-то отреагируете? Давайте разорвем дипломатические отношения с ними. Или объявим им крестовый поход», - написал Жадан.