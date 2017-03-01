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1 марта 2017, среда, 12:49
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Brutto презентовали песню на слова Сергея Жадана по-белорусски

  • 1.03.2017, 10:49
  • 12,749

Группа Brutto представила на своем канале в Youtube новый клип «Рокі».

Песня написана известным украинским поэтом Сергеем Жаданом, на белорусский язык перевел Андрей Хаданович. В съемках приняла участие белорусская гимнастка Мелитина Станюта, передает «Радыё Свабода».

Brutto выступает с концертным туром по всей Беларуси. Следующие концерты пройдут в Витебске, Могилеве и Жлобине. 8 марта группа Сергея Михалка собирает «Минск-Арену».


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