«Хозяин требовал, чтобы в квартире мы ходили в шапочках» 1.03.2017, 12:30

Минчане рассказывают странные истории о съемном жилье.

«Во время обыска у него нашли большие ножи-мачете»

Теперь уже минчанка Елена отлично помнит каждую из своих шести квартир, которые сменила с мужем за шесть же лет. Начинали они, как водится, с незаконно снятого соцжилья, точнее комнаты. В соседней жил хозяин с семьей, пишет citydog.by.

– Тут нас, кроме отсутствия договора, который хозяин обещал заключить «вот-вот», ждали неадекватные соседи, ругань, мат, попойки и драки. Отец всегда орал на своих детей, бросал в жену мебель. А ночью они приступали к ремонту. В ответ на наши жалобы угрожали физической расправой.

Соседи снизу тоже были не сахар. Однажды услышала, как женщина кричала о помощи, просила вызвать милицию. Мол, ее сын запер. Мы тут же стали бить тревогу. Но она оказалась сумасшедшей.

Затем снимали квартиру у семьи цыган по цене ниже рыночной. Соответственно, и условия были ужасные. Агенты уверяли, что с документами все в порядке. Позже выяснилось, что заключить договор сложно – квартира не приватизирована, а владелец находится в тюрьме. Но три месяца пришлось прожить в этой халупе – внесли предоплату.

Однажды сняли квартиру в хорошем состоянии, внесли предоплату 450$, взяли расписку. Вот только хозяйка так складно врала и тянула с заключением договора и нашим переездом. Мое терпение лопнуло, я просто пошла и написала заявление в милицию. Все-таки предоплату внесли немаленькую. Позже выяснилось, что мы были второй парой из 30, кому она сдала эту квартиру. Какие-то копейки теперь нам возвращают каждый месяц. Уже года три прошло, а всю сумму предоплаты до сих пор так и не получили.

Впрочем, не всегда везет и арендодателям. Юрий Грудо сдал свою однокомнатную квартиру по договору на 6 месяцев. Недавно ему позвонили из отдела по борьбе с организованной преступностью и сообщили, что в его квартире проводится обыск, а жилец арестован.

– Квартиру опечатали и попросили меня подъехать и закрыть ее своими ключами. Во время обыска нашли 2 или 3 больших ножа-мачете, дубинку. Квартиросъемщик испортил стены и пол, сломал в ванной кран, просрочил оплату коммуналки на 10 дней и отказывается оплачивать проживание.

Когда появилась милиция, клятвенно заверил всех, что все исправит, а также со взглядом невинной овечки сказал, что оплатил мне проживание на весь срок вперед. На мое возмущение ответ был такой: «Подавай в суд. Я отсюда никуда не уеду и договор расторгать не буду».

К сожалению, по неопытности я не заключал дополнительного соглашения к договору. Так что теперь, видимо, придется судиться. В данный момент я собираюсь подавать гражданский иск против этого жильца, но ничего о его местонахождении не знаю. Говорят, что его посадили.

Молодая учительница Мария скитается по съемным квартирам с чистой совестью и без ножей уже 8 лет. За те деньги, которыми девушка пополняла кошельки владельцев квартир, можно было бы купить неплохую машину. Потратила на аренду за годы жизни в столице примерно 10 000 у.е., сменив около 15 квартир. Зато знает Минск от и до – снимала жилье во всех районах столицы.

– На первом курсе с подругой снимали комнату в «трешке» с хозяевами. Нас двое, их трое, но жила вся семья в одной комнате. Раз в неделю, как по расписанию, супруги ругались, дрались, тушили друг о друга бычки в прямом смысле. Хозяйка выгоняла мужа на лестничную площадку подумать над своим поведением. Он там отсиживался дня два, она его прощала, впускала в дом – но не проходило и недели, как он снова ночевал в подъезде.

Мы все никак не могли понять, почему в третьей комнате никто не живет. Но, когда в квартиру завалились незнакомые люди, которые чувствовали себя явно как дома, стало понятно, что здесь они не впервой. Оказалось, что комната продана женщине с дочкой. В итоге мы жили в квартире всемером. Плюс ко всему хозяева частенько выпивали. У них был забавный холодильник, в котором вместо дверки висело покрывало. И когда наконец они приобрели новый, на это чудо техники приходили смотреть все соседи. Такой дружной компанией на протяжении недели они обмывали покупку.

Через пару месяцев мы с подругой переехали в квартиру к пожилой женщине. Все было неплохо до тех пор, пока к ней не переехал ее сын. Заботливая мать постоянно допекала его вопросами: «Виталька, ты покушал? Виталька, ты помылся?» И один прекрасный момент терпение Витальки лопнуло – он швырнул в мать банку с помидорами. А после того, как мы услышали звон ножей и ругань, сделали вывод, что мы здесь лишние.

Как-то я жила с девушкой, которая вела уж очень активную ночную жизнь. Вечные посиделки с друзьями, походы в клуб были ей не чужды, а в это время дома ее всегда ждал парень или муж – неизвестно. Откровенно говоря, девушка была не из худышек, что не удивительно – от такого количества пива каждый день худым не будешь.

Однажды мы заметили, что она начала уж очень стремительно поправляться. Как-то ее даже забрала скорая – а возвратилась девушка с младенцем на руках. Сказать, что мы были в шоке, ничего не сказать. Не удивлюсь, если она сама не знала о своей беременности.

«Когда открывали шкаф-купе, прибегала соседка и кричала, что сходит с ума»

Студентке столичного вуза Насте повезло немного больше: полтора года она жила в общежитии. Зато остальные три с половиной кочевала по съемным квартирам. Недавно случился юбилейный, 10-й, переезд.

– Первым местом жительства в Минске стала небольшая комнатка на двоих, за стеной у нас жили хозяева квартиры. Собственник жилья хотел заставить нас на полном серьезе ходить в шапочках по дому – видите ли, ему надоели наши волосы.

Хозяйка любила втихаря от своего сожителя выпивать и прятать бутылку в стиральной машине. Однажды мы даже нашли пустую тару у себя под подушкой. Придя домой, хозяин квартиры со своей подпитой возлюбленной устраивал громкие брачные игры, а потом ругал ее из-за того, что она снова напилась. Как-то раз пришел, мягко говоря, не в адеквате и он. Было слышно, как ползает по полу, что-то кричит. В это время мы подперли дверь креслом, взяли в руки по сапогу на остром каблуке и были готовы, чуть что, защищаться. Но наш враг был повержен алкоголем. Он вырубился прямо в коридоре.

На следующих квартирах тоже бывало всякое. На одной нельзя было открывать шкаф-купе вообще – тут же прибегала вредная соседка снизу и кричала, что скоро сойдет с ума, потому что она все время просыпается из-за того, что ей кажется, будто над ней метро. Следующая квартира отличалась своеобразными сожительницами. Одна постоянно учила китайский вслух. Другая частенько ночью приглашала к себе парней. И после очередной ночи любви на кухне пришлось съехать – никакие переговоры не помогали. В очередную квартиру то и дело наведывались какие-то люди. Как оказалось, она была выставлена на продажу.

Последнее место жительства казалось самым безумным. Чтобы сэкономить денег, заселилась в четырехкомнатную квартиру. Вместе со мной там проживало 8 человек. Казалось, что жить здесь будет невозможно. Благо было два туалета. А вот ванная и кухня одна. Со временем приспособились, и очередей в душ не было. Но, когда вечером все возвращались домой и шли на кухню готовить ужин, получалось столпотворение. А когда еще каждый гостей приведет, так вообще…

Со временем мы так друг к другу привыкли, что посиделки ввосьмером стали нормой. Но в один прекрасный вечер к нам заявились судебные приставы и пригрозили за долги собственника квартиры описать все наше имущество. Ведь снимали мы жилье без договора, а это значит, что все то, что находится в этой квартире, – собственность хозяина. Буквально за вечер мы нашли новое жилье, быстро собрали вещи и уехали.