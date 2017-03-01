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Медаль особого назначения

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  • Марина Коктыш, «Народная воля»
  • 1.03.2017, 13:23
  • 6,159
Дмитрий Балаба
Фото: sb.by

За что наградили «заядлого театрала» Дмитрия Балабу?

Две недели назад появилась официальная информация о том, что командира отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома Дмитрия Балабу наградили медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Эту медаль дают тем, кто проявил личное мужество и храбрость при задержании преступников или охране жизни и здоровья людей, за инициативу и смелость при выполнении задач по предотвращению и раскрытию преступлений, за высокую результативность работы конкретного подразделения. Одним словом, за поступки.

За какой самоотверженный геройский поступок наградили Балабу? Милицейская газета «На страже» об этом не написала. Ни интервью с бравым командиром, ни комментария. Хотя и повод вроде бы неплохой, имиджевый. Затруднились с ходу ответить на вопрос «За что медаль?» и в пресс-службах ГУВД Мингорисполкома и МВД.

Чем же известен полковник Дмитрий Балаба?

В ОМОН поступил в 1994 году простым милиционером, прошел все ступеньки служебно-боевой лестницы, командовал взводом, ротой. Звание подполковника получил досрочно. За период службы не раз поощрялся.

Сегодня ОМОН у многих ассоциируется исключительно с брутальным разгоном акций протеста, но Балаба на полном серьезе говорит, что в его подразделении немало тонких ценителей искусства – «заядлых театралов, историков и ценителей живописи». При этом сам оппозиционные митинги называет сборищами.

Кстати, это «театралы» Балабы бессовестно врали в суде по делу философа Владимира Мацкевича. Говорили, будто видели его на акции протеста, хотя Мацкевич в это время был в Варшаве.

«Тонкие ценители живописи» набросились в здании суда на журналиста портала tut.by Павла Добровольского. Снимки разукрашенного синяками Павла разлетелись по всему миру. «По моим ощущениям, мне нанесли порядка нескольких десятков ударов ногами. Я пытался закрыть лицо руками и подставлял спину, мне закрутили руки, а кто-то из правоохранителей поставил свою ногу мне на лицо», – рассказывал Павел.

Балаба наверняка был где-то рядом, когда четверо его «знатоков истории» на церемонии открытия памятника Ленину возле Тракторного завода задерживали безоружного лидера «Молодого фронта» Дмитрия Дашкевича. «Никогда еще не били так жестко, – говорил потом Дашкевич, которого в позе морской звезды волокли в автозак. – Я начал молиться, когда один из омоновцев засунул мне пальцы в ноздри и задрал голову, а второй тыкал дубинкой в зубы и вопил: «Соси, падла, соси!» Успокаиваться они начали, только когда расквасили дубинкой мне губы и пошла кровь».

Летом минувшего года сотрудники ОМОНа при задержании избили двух несовершеннолетних. Со слов спецназовца, у которого была дубинка в руках и прочие спецсредства, один из подростков набросился на него прямо в автозаке! Из-за разбитой губы спецназовца 17-летнему парню дали два года ограничения свободы. Правда, без направления в колонию.

Почти 12 лет назад на акции, посвященной очередной годовщине исчезновения Дмитрия Завадского, двое амбалов в черных беретах ударили по лицу вдову журналиста, которая вышла на площадь с портретом мужа в руках. Дмитрий Балаба должен хорошо помнить эту историю – он тогда как раз элитной ротой в ОМОНе командовал.

Один из спецназовцев в суде рассказывал: увидел, как Светлана Завадская нанесла его товарищу удар кулаком по шее, а когда тот повернулся, сорвала с него берет и бросила на землю. Он решил заступиться за коллегу и сделал замечание: мол, женщина, что вы делаете? А Завадская без долгих объяснений ответила ему мощнейшим ударом в челюсть. И хотела, видимо, добавить еще – посильнее, поэтому омоновец, защищаясь, ударил ее по лицу. И не постеснялись же потом бойцы спецназа рассказывать о том, что их одной левой отметелила хрупкая женщина, по комплекции – почти балерина!

Света до сих пор с дрожью вспоминает эту историю: «Омоновец, оттесняя нас с площади, уперся мне головой в грудь, боль была адская, думала, он мне ребра сломает. Поэтому и потянула его за берет. Защищалась, а не нападала!»

Отец после этого случая сказал ей: «Дочь, я тобой горжусь! Уложила двух омоновцев...»

А если бы это все сейчас случилось, Светлану обвинили бы в применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел – до шести лет лишения свободы! Села бы! А омоновцам медаль на грудь повесили бы – отразили нападение, проявили героизм и самоотверженность.

Командир Дмитрий Балаба не просил прощения у Светланы Завадской за своих сослуживцев. Не извинялся он и за другие вопиющие омоновские косяки. Наоборот, в своем парадном интервью на вопрос «Нельзя ли быть гуманнее к митингующим?» отвечает: «Куда уж гуманнее…»

Вот за все это, наверное, и дали полковнику Балабе медаль…

Кстати, это не первая такая вызывающая награда специального назначения.

Когда в 2005 году адвокаты и международная общественность требовали допросить Дмитрия Павличенко по делам о пропавших политиках, его наградили медалью «За отвагу»…

Более десяти лет назад медалями «За безупречную службу» отметили представителей различных силовых структур. Среди награжденных был и тогдашний офицер в/ч 3214 Юрий Коклин. Его имя упоминалось в связи с громкими исчезновениями Захаренко, Гончара и Красовского.

Накануне президентских выборов 2006 года один из сотрудников спецслужб обратился к общественности с заявлением, в котором назвал фамилии нескольких служащих бригады, якобы причастных к похищениям известных людей. В этом списке был и Коклин. «Допросите тех, кто яму копал для Гончара и Красовского. Они все видели. Нельзя, чтобы этот вопрос был просто похоронен», – говорилось в заявлении анонима.

Когда случились громкие исчезновения, Коклин был еще лейтенантом. В 2006 году дослужился до майора, получил несколько благодарностей от руководства страны. Сейчас уже, может, подполковник. С медалями...

Марина Коктыш, «Народная воля»


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