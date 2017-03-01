Центру Гродно вернули исторические названия улиц

Центру Гродно вернули исторические названия улиц5
- 1.03.2017, 13:56
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В гродненском старом городе начали устанавливать информационные таблицы об истории улиц и объектов.
Первые пять информационных таблиц появились 1 марта в районе улицы Замковой. Их установкой занимается Горсвет.
На таблицах расположены старые фотографии гродненских достопримечательностей, а также краткое описание на трех языках: белорусском, русском и английском, пишет hrodna.life.
Такие щиты позволят горожанам и гостям города лучше узнать о прошлом Гродно, памятниках истории и архитектуры.