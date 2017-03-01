Центру Гродно вернули исторические названия улиц 5 1.03.2017, 13:56

4,694

В гродненском старом городе начали устанавливать информационные таблицы об истории улиц и объектов.

Первые пять информационных таблиц появились 1 марта в районе улицы Замковой. Их установкой занимается Горсвет.

На таблицах расположены старые фотографии гродненских достопримечательностей, а также краткое описание на трех языках: белорусском, русском и английском, пишет hrodna.life.

Такие щиты позволят горожанам и гостям города лучше узнать о прошлом Гродно, памятниках истории и архитектуры.