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Центру Гродно вернули исторические названия улиц

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  • 1.03.2017, 13:56
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В гродненском старом городе начали устанавливать информационные таблицы об истории улиц и объектов.

Первые пять информационных таблиц появились 1 марта в районе улицы Замковой. Их установкой занимается Горсвет.

На таблицах расположены старые фотографии гродненских достопримечательностей, а также краткое описание на трех языках: белорусском, русском и английском, пишет hrodna.life.

Такие щиты позволят горожанам и гостям города лучше узнать о прошлом Гродно, памятниках истории и архитектуры.


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