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Станюта: Все больше белорусов возвращается к родному языку

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  • 1.03.2017, 14:36
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Мелитина Станюта

Белорусская гимнастка рассказала о ее любимом Минске, корнях и тяге к путешествиям.

Белорусская гимнастка Мелитина Станюта завершила профессиональную карьеру в декабре и объявила сезон путешествий. В свои 22 года Станюта посетила 47 стран. В плотном графике между перелетами Астана – Минск − Токио Мелита поговорила с корреспондентом tut.by об аргентинских мужчинах, путешествиях в кризис и репутации девушки, променявшей дамские сумочки на грузные чемоданы.

On top ! 🔝забралась засмотрелась и замечталась......#milano #italy🇮🇹

Публикация от Melitina Staniouta (@melitinastaniouta)

Мелитина назначила встречу в баре площади Своболы. Гимнастка наслаждается видами родного Минска из окон этого заведения.

− Я до чертиков люблю Минск. Здесь моя история, мои родители, мои корни. С введением безвизового режима появилось немало желающих среди знакомых иностранцев приехать к нам. Подружки из Аргентины мечтают увидеть Минск и уже пакуют чемоданы. Я всегда предлагаю гостям прогулять пешком по Минску мимо Троицкого предместья, по Карла Маркса, зайти в музей, где висит картина моего прапрадеда. Иностранцы обычно уезжают из Беларуси в большом восхищении. Как-то мои знакомые итальянцы собирались в Минск, полные предрассудков. Они привезли сюда свои макароны, уверенные в том, что в наших магазинах ничего нет. Но им хватило одного дня в Минске, чтобы кардинально изменить мнение и сказать: «Какая у вас здесь Швейцария!».

«Я твердо убеждена, что сегодня в Беларуси намного больше людей общаются на белорусском, чем пять лет назад»

Объясняя несведущим иностранцам, где находится Беларусь, Станюта обычно рисует карту мира и рассказывает про белорусский язык.

− Я подчеркиваю, что у нас есть свой язык, на котором люди разговаривают. У меня достаточно белорусскоязычных знакомых, с которыми я с удовольствием общаюсь на родном языке. Я твердо убеждена, что сегодня в Беларуси намного больше людей общаются на белорусском, чем пять лет назад. Конечно, путешествуя, я невольно сравниваю другие нации с нашей. Легко понять, что ты на родине, когда видишь угрюмые лица работников паспортного контроля. Американцы на таможне улыбаются и благодарят за то, что ты прилетел в их страну, а наши люди выглядят уставшими от жизни.

Мелитина Станюта − не домоседка. За последние семь лет ей ни разу не удалось встретить день рождения на родине.

− Обычно я проводила этот день в полете, на тренировке или на турнире. Уже много лет в календаре гимнасток в ноябре стоят выступления в Испании или в Италии. Когда я была действующей спортсменкой, не могла влиять на график. В этом году планировала успеть домой на день рождения, но рейс из Москвы задержали. Видимо, не судьба.

Корабли в моей гавани...

Публикация от Melitina Staniouta (@melitinastaniouta)

Конечно, за долгую спортивную карьеру я устала и мечтала об отдыхе после завершения профессиональных выступлений. Но я не домоседка, поэтому мой отдых должен быть красивым, интересным и разнообразным. Здорово расслабиться и посидеть дома один день в неделю, но не больше. Я хочу чувствовать себя востребованной. Если я нахожусь в Минске и мой ежедневник не заполнен хотя бы одной встречей, я начинаю нервничать. У меня существует традиция, которую я не хочу нарушать: каждый год стараюсь открывать минимум одну новую страну.

«Для Аргентины девушка ростом 173 сантиметра – это дылда»

В этом году в список стран с пометкой «visited» спортсменка добавила Аргентину.

− В Аргентине местная журналистка посоветовала мне выучить три вопроса, которых достаточно для общения в этой стране: «Ты один?», «Какая у тебя машина?», «У тебя есть деньги?». В этом, конечно, больше юмора, чем правды. Хотя аргентинцы отличаются от белорусов – они намного более открытые и простые. Девчонки, которые едва знакомы, рассказывают друг другу такие подробности из личной жизни, которые бы белорусские подруги не всегда поведали друг другу. Меня предупреждали, что стоит быть осторожной с горячими аргентинцами. Знакомые говорили: «Смотри, Мелита, не влюбись». Но жгучие аргентинские красавцы меня не покорили – белорусские мужчины лучше.

My bright days in Argentina thanks to @anahisosa1 ❤💙💚💛💜💖

Публикация от Melitina Staniouta (@melitinastaniouta)

Когда мы ходили вечером в рестораны, аргентинцы часто оборачивались: я выделялась не только внешностью, но и ростом. Для Аргентины девушка ростом 173 сантиметра – это дылда. Еще пугали ограблениями и криминалом на улицах Буэнос-Айреса, советовали по вечерам всегда брать такси. Хотя я считаю, что эти слухи слишком преувеличены. Это раньше бандиты звонили родственникам и запугивали: «У нас ваша сестра. Даем вам три дня, чтобы собрать 10 тысяч долларов, или мы ее убьем». Это были лжепохищения, но родственники не могли быстро этого проверить. А в век мобильных телефонов подобные уловки не срабатывают.

Давней мечтой Мелитины была поездка в Париж. В детстве она так вдохновилась мюзиклом «Нотр-Дам де Пари», что начала изучать французский язык.

− Мама подарила мне кассету с этим произведением. Я тогда сказала: «В мюзикле исполняют такие красивые песни, а я не понимаю смысла. Я буду учить французский». И выучила этот язык, сегодня даже читаю книги на французском. В моих путешествиях ни разу не было курьезных ситуаций из-за языкового барьера. Помимо французского, я владею английским, во время перелетов штудирую книжки по итальянскому, немного понимаю испанский.

Such incredible start a new year in my dream city !! #voilà #notredame #Paris #9часов в париже

Публикация от Melitina Staniouta (@melitinastaniouta)

Кочевой образ жизни спортсменов не отбил у гимнастки желание активно путешествовать.

− Во время соревнований было сложно найти время для знакомства с достопримечательностями, но я научалась выкраивать даже не дни, а часы. Помню, в Риге после турнира нам назначили выезд из гостиницы в 10 утра. Я проснулась в семь часов и ранним утром осмотрела окрестности. Для меня всегда лучше недоспать пару часов, но получить вдохновение.

Я больше не соревнуюсь, но продолжаю выступать. Почти все мои поездки связаны с участием в мастер-классах, фестивалях, проектах. Как правило, организаторы оплачивают мне гостиницу и перелеты. На этих условиях я вполне могу позволить себе путешествовать. География стран, где развита гимнастика, не такая широкая, но благодаря спорту мне удалось посмотреть Японию, Испанию, Италию, США, Россию, Казахстан, Бразилию, Канаду и Аргентину.

Первой поездкой, которую гимнастка полностью оплатила сама из заработанных денег, стал тур на Мальдивы.

− Мне тогда было 18 лет, и я очень рвалась в отпуск. Как раз нашла хорошее предложение на Мальдивы. Я была ограничена во времени, поэтому выбирала страну, куда не нужна виза. Мама, правда, предупреждала, что в эти места чаще всего едут парочками, но я не испугалась. Когда прилетела, то почувствовала себя белой вороной на островах. Но все же нашла себе компанию – женщину, которая получила в подарок от мужа путевку к водам Индийского океана и тоже отдыхала в одиночестве. Мы с ней подружились. Хотя я из тех людей, которые любят путешествовать одни. Возможно, это связано с моим неуступчивым характером. Когда отдыхаешь один, ты свободен, как птица: захотел – сходил на пляж, захотел – забрался на гору. Из-за плотного рабочего графика мне редко удается выбирать курорт – чаще всего он выбирает меня.

То есть я просто смотрю, какие есть предложения на свободные даты и лечу, лишь бы успеть отдохнуть в конкретный промежуток.

Above the earth. Above jungles . Above Sri Lanka! Just awesome place ! On the top of Buddah Temple .

Публикация от Melitina Staniouta (@melitinastaniouta)

Мама уже давно говорит: «Мелита, тебе пора покупать не дамские сумочки, а чемоданы – ты ими чаще пользуешься». Родители привыкли к тому, что подолгу не видят меня. Они знают, что я счастлива в таком графике, и для них это самое главное. Кажется, родители радуются моим поездкам больше, чем я сама. Некоторые отъезды я воспринимаю без восторга: «Ох, опять в этот маленький французский пригород». А папа ругается: «Что это такое, Мелита, это же Франция!».

«Если кто-то коллекционирует магнитики, то я собираю одежду»

Гимнастка с восторгом рассказывает о главной слабости во время путешествий. И это не экзотические кухни или сладкие искушения, а шопинг-туризм.

− Если кто-то коллекционирует магнитики, то я собираю одежду из разных уголков мира. Мне приятно вспоминать, что это платье я купила на Мадейре, а эту подвеску разыскала на Мальдивских островах. Мне нравится искать местных дизайнеров. Например, как-то я бродила по улицам в Южной Корее и нашла маленькую семейную мастерскую, которая располагалась фактически в палатке. Там чудесным образом нашелся мой 39 размер обуви – абсолютно не типичный для местных жителей. Это не просто стандартный шопинг, а теплые истории и ценные встречи: я познакомилась со всей семьей корейских мастеров, их сын даже растянул обувь специально под мою ногу. Неправда ли, здорово? В Японии не самый легкий шопинг для славянских девушек – у японок другой типаж фигуры. Мне приходится покупать колготки XXL, что в Беларуси звучит устрашающе.

Не все поездки гимнастки были связаны с приятными поводами. В 2010 году на чемпионате мира Мелитина Станюта сломала ногу. Тренер белорусских художниц Ирина Лепарская познакомила спортсменку с известной российской гимнасткой Ляйсан Утяшевой, которая, узнав о проблемах Станюты, пригласила ее обследоваться в Москву у знакомых врачей.

− Как сейчас помню ту бесконечную и бессонную ночь в поезде в Москву и громко храпящего мужчину на соседней полке. Московские врачи, обследовав меня, назначили операцию, но смогли провести ее только со второй попытки: за 30 минут до запланированной операции у меня выявили ветрянку.

Я благодарна Ирине Юрьевне за бесценное знакомство с Ляйсан и ее мамой Зульфией, которой, к сожалению, рано не стало. Благодаря их помощи моя спортивная карьера продлилась еще на шесть лет. Мы до сих пор стараемся общаться с Ляйсан, хотя она сейчас очень занята в большом количестве проектов. К тому же Ляйсан − мама двоих детей и жена шоумена Павла Воли.

Мелитина воспоминает, что была свидетельницей зарождения этого звездного романа:

− Мы ходили с Ляйсан в Москве на Comedy Club и она показывала: «Мелита, есть вот такой Паша Воля…». У них еще только завязывались отношения. А однажды она даже использовала мой приезд как повод, чтобы не идти с ним на свидание. Но, видите, если суждено быть вместе, этого не избежать.

«В мире происходит много авиакатастроф, но надо гнать страхи и жить полной жизнью»

Мелитина на скорую руку доедает аппетитный завтрак и готовится к новому забегу по делам из ежедневника. Утром следующего дня у гимнастки уже очередной рейс. У Станюты готов ответ для скептически настроенных белорусов, которые убеждены: в кризис о путешествиях нечего и думать.

− Я знаю, что люди умудряются колесить по миру с 20 долларами в кармане, автостопом, мониторя лоукосты. Недавно читала статью о девушке, которая настолько любила путешествия, что неделями питалась одной овсянкой, запасалась водой и хлебом и ехала в очередное приключение. Мне совсем не жалко денег на путешествия.

Сегодня в мире происходит много авиакатастроф, но я живу по принципу: «Тот, кому суждено быть повешенным, не утонет». Надо гнать страхи и жить полной жизнью. В конце концов, мы будем жалеть только о двух вещах − что мало путешествовали и мало любили.


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