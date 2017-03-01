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Отец погибшей под колесами автомобиля ГАИ: «Это беспредел власти на дороге»

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  • 1.03.2017, 14:26
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Андрей Волковыцкий
Фото: onliner.by

Прокурор попросил 5 лет колонии-поселения для гаишника, который сел пьяным за руль и насмерть сбил женщину.

В Ляховичах продолжается суд над бывшего и.о. начальника Барановичского ГАИ Андреем Волковыцким, сообщает intex-press.by.

Обвиняемый полностью признал свою вину, однако его адвокат не согласился с некоторыми пунктами обвинения.

Я считаю, что ДТП произошло из-за того, что он отвлекся на автомобиль. Приближаясь к пешеходному переходу, он взял ближе к середине проезжей части. Даже скорость в 60 км/час не спасла бы от столкновения, – сказал защитник подсудимого.

В своем последнем слове Волковыцкий попросил прощение у родственников погибшей.

Моему поступку нет прощения и оправдания. Хочу попросить прощение у детишек, которых я оставил без мамы, – сказал он.

Вместе с тем, подсудимый попросил строго его не наказывать, чтобы он мог побыстрее выйти на свободу и начать выплачивать компенсацию своего вреда семье погибшей.

Также в ходе суда выступил отец погибшей Ольги Стрелковской. Мужчина попросил обратить внимание на то, что Волковыцкий только через два месяца признал свою вину.

Это беспредел власти на дороге, – сказал он. – Вседозволенность взяла верх! Он был без пяти минут начальник ГАИ. Если бы не этот случай, он сейчас уже был бы начальником… Я дочь когда-то сам на руках забирал из роддома, нянчил. А тут зачитываю столько переломов… Мы больше не увидим нашу дочь. А вы говорите – нет отягчающих обстоятельств.

Журналисты, присутствующие на суде, сообщают, что Андрей Волковыцкий заплакал во время выступления отца погибшей.

Оглашение приговора состоится 3 марта.

Напомним, что трагедия произошла вечером 26 ноября, когда сотрудники Ляховичской ГАИ остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. В то время, когда на водителя стали составлять протокол, 36-летняя женщина-пассажир, вышла из машины, чтобы узнать, в чем дело. Когда она переходила дорогу, ее насмерть сбил автомобиль, за рулем которого был временно исполняющий обязанности начальника ОГАИ Барановичского ГОВД Андрей Волковыцкий.


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