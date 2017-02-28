«Я плевал на ПДД, ведь я служу в ГАИ» 36 28.02.2017, 16:51

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Андрей Волковыцкий

Фото: onliner.by

Стали известны новые подробности о суде над сбившим женщину экс-начальником Барановичской ГАИ.

На суде над экс-начальником Барановичской районной ГАИ Андреем Волковыцким не стали показывать запись видеорегистратора с места происшествия. Это было сделано учитывая состояние матери и дочери погибшей женщины. Прокурор лишь зачитал расшифровку видеоролика, сообщает onliner.by.

По его словам, на видео после ДТП слышно, как мужчина пьяным голосом поет песню, в которой есть строчка: «Я клал на ПДД, ведь я служу в ГАИ».

В суде было озвучено, что Волковыцкий ехал по трассе Барановичи — Ляховичи в деревню Дарево со скоростью 100 километров в час, хотя там максимально разрешено 60 км/ч. Эта скорость не позволяла водителю при необходимости уступить путь пешеходам. Как известно, 36-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель легковушки при выборе скорости движения не учел ограничение при подъезде к нему, которое он видел. Отмечается, что обвиняемый был невнимателен в той дорожной ситуации. Он не пропустил пешехода, хотя имел такую возможность. Женщина погибла от полученных травм (всего у нее насчитали 42 повреждения).

Также в суде было отмечено, что алкогольное опьянение водителя и превышение скорости не способствовали постоянному контролю за безопасным движением автомобиля. Сам обвиняемый во время допроса пояснил, что 26 ноября 2016-го, находясь в Ляховичах, в период с 18-й до 20 часов употреблял спиртные напитки. Потом он решил поехать в Барановичи на своем автомобиле Opel Zafira. Мужчина утверждает, что на подъезде к Дарево он сбросил скорость до 60 км/ч, а после за спидометром не следил. Поэтому допускает, что сильно превысил скорость.

Пешеходный переход впереди он видел, но пешеходов поблизости не заметил. На правой обочине стоял легковой автомобиль. Водителю показалось, что возле него мог быть человек, поэтому он взял левее, опасаясь столкновения. Когда посмотрел вперед, увидел, что сбил женщину. До приезда следственно-оперативной группы Волковыцкий оставался на месте.

По данным медосвидетельствования, сначала у водителя было обнаружено 2,7 промилле алкоголя, чуть позже значение поднялось до 3,4 промилле.

В 15.20 заседание суда на сегодня закончилась. Оно продолжится 1 марта: в этот день ожидаются прения сторон.

28 февраля в Ляховичах начался суд над бывшим руководителем Барановичской ГАИ. Процесс открытый. Андрей Волковыцкий, под колесами автомобиля которого в ноябре 2016 года погибла женщина, полностью признал свою вину и раскаялся. Его обвиняют в «нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшим по неосторожности смерть человека» (ч. 4 ст. 317 УК).