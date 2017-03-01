Стало известно, когда в Минске появятся «замаскированные» контролеры 18 1.03.2017, 15:22

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Фото: onliner.by

Ожидается, что это позволит собирать больше штрафов с «зайцев».

Контролеры «в штатском» появятся в трамваях Минска в первой половине марта, сообщил корреспонденту БелТА начальник контрольно-ревизорской службы ГП «Минсктранс» Юрий Давидович.

«Решение об изменении подходов к работе контрольно-ревизорской службы должно быть принято в ближайшее время. Пока новшество коснется трамвайных маршрутов, уже в первой половине марта контролеры откажутся от специальной формы. Позже возможно распространение подобной практики и на троллейбусные маршруты», - отметил Юрий Давидович.

Вместе с тем у работников при себе должны быть удостоверение, бейдж с фото и указанием должности, а также устройства для проверки оплаты проезда. Юрий Давидович напомнил, что штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте составляет Br11,5.

Ожидается, что такие меры сделают контролеров менее заметными, зайцам станет сложнее уклоняться от административной ответственности.

Несколько лет назад в столице уже вносились изменения в форму ревизоров - синюю с яркими желтыми вставками одежду заменили на менее броскую синюю.