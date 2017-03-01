25 лет назад были установлены дипломатические отношения между Беларусью и Польшей 2 1.03.2017, 15:33

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Фото: charter97.org

Польша стала одной из первых стран, начавших сотрудничество с независимой Беларусью.

2 марта 2017 г. исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Польшей и Беларусью. Архив МИД Польши представит исторические документы и фотографии, посвященные этому событию, пишет novychas.by.

Наиболее важным документом, который входит в представленные материалы, является соглашение об установлении дипломатических отношений от 2 марта 1992 года его подписали министры иностранных дел Польши и Беларуси - Кшиштоф Скубишэвски и Петр Кравченко, который находился с визитом в Варшаве. Содержатся две языковые версии (польская и белорусская) подписанного соглашения.

Среди представленных материалов есть верительные грамоты первых дипломатических представителей Польши и Беларуси - Янины Эльжбеты Смулэк (Эльжбеты Смулковой) и Владимира Санько, а также копия дипломатического паспорта польского посла.

Помещены также фотографии довоенного периода, связанные с деятельностью Генерального консульства Польши в Минске, на них представлены здание дипмиссии и ее персонал.

Установление отношений

В довоенный период в Минске действовало Генеральное консульство РП, подчиненное Посольству в Москве. Учреждение работала до 1939 года, ее последним руководителем был Казимеж Рудки. В послевоенное время (с 1972 г.) в Минске действовала также Генеральное консульство ПНР.

Взаимоотношения были установлены в рамках соглашения, подписанного министрами иностранных дел 2 марта 1992 года, что позволило обменяться дипломатическими представителями (сначала в ранге временных поверенных) и создать дипмиссии в Варшаве и Минске. В этом же году - 23 июня 1992 года - Президент Польши Лех Валенса и Председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич подписали в Варшаве Договор о добрососедстве и дружелюбном сотрудничестве.