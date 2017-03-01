Фотофакт: Улицы в Речице превратились в озера 3 1.03.2017, 16:09

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Жители возмущены неспособностью властей сделать нормальные дороги.

Читатель media-polesye.by обратился в редакцию сайта с просьбой опубликовать снимки одной из улиц рабочего поселка Речицы, чтобы обратить внимание властей на состояние дорог в этом населенном пункте.

Валерий Белоус, который обратился в редакцию сайта, живет в Лунинце, однако в Речице бывает довольно часто. В рабочий поселок он спешит к матери-пенсионерке. Мужчина возмущен тем, что много лет уже ничего не меняется на 6-м Столинском переулке, где живет его мама.

– Как не было там нормальной дороги лет сорок назад, так нет ее и сейчас. Ничего не меняется. Вода, грязь стоят на дороге. Людям приходится идти вдоль заборов и держаться за них, чтобы не испачкаться в грязи. А что уж говорить, когда идешь в темное время суток? Здесь же и дети ходят, – говорит Валерий Белоус. – Колхозные машины раньше разбивали дорогу, а сейчас объезжают. Почему власти не обращают никакого внимания на эти переулки? Что делает «депутат», которого выбрали от Столинского района? Он же до этого возглавлял дорожную организацию. Должен все знать и понимать.