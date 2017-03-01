закрыть
1 марта 2017, среда, 17:31
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Фотофакт: Улицы в Речице превратились в озера

3
  • 1.03.2017, 16:09
  • 8,525

Жители возмущены неспособностью властей сделать нормальные дороги.

Читатель media-polesye.by обратился в редакцию сайта с просьбой опубликовать снимки одной из улиц рабочего поселка Речицы, чтобы обратить внимание властей на состояние дорог в этом населенном пункте.

Валерий Белоус, который обратился в редакцию сайта, живет в Лунинце, однако в Речице бывает довольно часто. В рабочий поселок он спешит к матери-пенсионерке. Мужчина возмущен тем, что много лет уже ничего не меняется на 6-м Столинском переулке, где живет его мама.

– Как не было там нормальной дороги лет сорок назад, так нет ее и сейчас. Ничего не меняется. Вода, грязь стоят на дороге. Людям приходится идти вдоль заборов и держаться за них, чтобы не испачкаться в грязи. А что уж говорить, когда идешь в темное время суток? Здесь же и дети ходят, – говорит Валерий Белоус. – Колхозные машины раньше разбивали дорогу, а сейчас объезжают. Почему власти не обращают никакого внимания на эти переулки? Что делает «депутат», которого выбрали от Столинского района? Он же до этого возглавлял дорожную организацию. Должен все знать и понимать.


Мнение

Рабское правосудие
Рабское правосудие Михаил Пастухов
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности»
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности» Роман Яковлевский
Был бы жив Немцов
Был бы жив Немцов Ирина Ясина
Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип


Интервью

Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан