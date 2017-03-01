Янукевич: Чиновники уверены, что стройка возле Куропат будет 1.03.2017, 17:23

Алексей Янукевич

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Председатель партии БНФ рассказал о встрече с главой Мингорисполкома.

По итогам очередной встречи в Мингорисполкоме строительство бизнес-центра около Куропат приостановили до конца недели. На этот раз Павел Северинец, Алексей Янукевич, Марат Горевой и представитель жителей района, где идет строительство, Юрий Степанищев встречались с главой Мингорисполкома Андреем Шорцем.

Что говорят чиновники и почему не хотят приостанавливать строительство рядом с местом массовых расстрелов, рассказал в эфире Еврорадио Алексей Янукевич.

- Встреча длилась два часа, что обсуждали все это время?

- Мингорисполком делает акцент на том, что там никаких костей нет. Они предлагали провести археологические исследования за счет застройщика, чтобы это подтвердить и успокоить общество. Однако наша позиция, что нужно прекращать стройку независимо от того, есть там кости или нет. Нужно, чтобы эта земля вернулась в состав охранной зоны мемориала "Куропаты".

- Какие аргументы у чиновников, Андрей Шорец не объяснял, почему нельзя остановить строительство?

- На встрече был глава администрации Советского района, заместитель Андрея Шорец, Лаптев, также археолог из Академии наук. Они говорят, что городу нужно расстраиваться и осваивать новые куски земли. Что большего вреда бизнес-центр не принесет. Не помогли даже подписи тысячи людей, жителей района. На сегодня их заставляет считаться с защитниками Куропат только резонанс. Потому что проблема вышла на национальный уровень.

- Их напрягает небольшой лагерь протестующих возле стройки?

- Присутствовал момент угрозы. Якобы, строители говорят, что им угрожают, что на них пытаются физически воздействовать. Сказали, что пока милиция не вмешивается, но если такие факты будут дальше, то может вмешаться. Я на это ответил, что как раз строители вели себя агрессивно, цеплялись к активистам. Больше ничего касательно лагеря не звучало. Андрей Шорец сказал, что дрова в лагерь возят из Вилейки. Я ответил, что их возят с заправок, покупают там.

- Каков результат встречи?

Алексей Янукевич: Непонятный статус стройки. Ее приостанавливают до конца недели. Чтобы поработали археологи, специалисты, чтобы состоялся круглый стол. Мингорисполком будет консультироваться с Министерством культуры. Какого-то намека на прекращение строительства не прозвучало. Чиновники говорили, что там все будет происходить, а бизнес-центр создаст дополнительные рабочие места. Они говорят об этом проекте так, что он будет реализован. В этой ситуации имеет смысл наращивать протест. Важно расширять работу с широким кругом экспертов, в том числе государственных. Нужно, чтобы информация о том, что нужно отказаться от проекта, дошла до верхушки власти.

- Что они говорят об аукционе, который прошел, когда там еще были охранные границы памятника?

- Чиновники играют в демагогию. Они говорят, что аукцион ― это не строительство. Когда там были охранные границы, то стройки не было. Абсолютно очевидно, что это такая уловка, что аукцион проводился с целью застройки. Я предложил Мингорисполкому еще раз провести общественные слушания по поводу этой стройки. Но чиновники в этом не видят смысла. Важно и то, что Куропаты ― ценность национального значения. А возле этой ценности постоянно что-то происходит.

Археолог Николай Кривальцевич не видит смысла в раскопках, которые предлагает Мингорисполком, так как «на месте стройки не было расстрелов».

«Захоронений там не будет, так как зона размещения могил находится в лесной зоне. Это территория, где сейчас стройка, была когда-то возвышенной безлесной частью, была окраиной деревни. Никаких расстрелов там не могло быть. Эта зона стройки когда-то входила в охранную зону и ее, безусловно, нужно сохранить. А смысла копать там нет, тем более, там давно идет интенсивная застройка, плюс коммуникации», ― рассказал специалист.