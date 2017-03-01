Шорец пообещал на неделю остановить стройку в Куропатах 1.03.2017, 12:40

Фото: «Радыё Свабода»

Встреча чиновника с активистами продолжалась полтора часа.

Сегодня в свой приемный день «мэр» Минска Андрей Шорец встретился с защитниками Куропат, сообщает tut.by.

К главе города по предварительной договоренности пропустили только четырех человек — сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца, председателя Партии БНФ Алексея Янукевича, члена гражданской инициативы «Эксперты в защиту Куропат» Марата Горевого и жителя Зеленого Луга Юрия Степанищева.

Другие активисты, историки и журналисты остались ждать итогов встречи в фойе Мингорисполкома. Их принять отказались.

Активисты пришли к мэру города, чтобы обсудить возведение бизнес-центра на улице Мирошниченко — через дорогу от Куропат. Здание возводят в бывшей охранной зоне. Объект включили в план города в 2013 году, затронув и места захоронения жертв сталинских репрессий. В 2014-м границы охранной зоны сузили и окончательно узаконили стройку.

Павел Северинец сказал, что они намерены требовать, как минимум, остановки строительства бизнес-центра на бывшей охранной зоне на улице Мирошниченко. Но в идеале — восстановление охранной зоны Куропат в границах, утвержденных в 2003 году.

Встреча продолжалась полтора часа. Помимо мэра Минска Андрея Шорца, на ней присутствовали его заместитель Виктор Лаптев и руководитель администрации Советского района Юрий Трущенко.

«Мы говорили о том, что необходимо остановить строительство и восстановить границы охранной зоны, которые были утверждены в 2003 году, — рассказал об итогах встречи Павел Северинец. — Идея про мемориал властями принята».

Руководство города настаивало на том, что строительство ведется на законных основаниях и «никаких костей на этом месте нет». Андрей Шорец пообещал, что стройка будет приостановлена как минимум на неделю, за это время городские власти проведут переговоры с Министерством культуры и другими ведомствами.

«Они также просили убрать лагерь обороны возле стройки, но на это мы пойдем только после того, как появится письменное подтверждение остановки строительства», — отметил сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия».

Напомним, уже больше недели гражданские активисты круглосуточно дежурят возле стройки бизнес-центра в Куропатах. Местные жители собрали более тысячи подписей против возведения в их районе нового здания. В понедельник рабочие приостановили работы на объекте и вывезли часть техники.

Куропаты — лесное урочище на северо-востоке Минска, где были обнаружены массовые захоронения расстрелянных в конце 1930 — начале 1940-х годов. Количество жертв до сих пор остается точно неизвестным, но, по официальным данным, может достигать нескольких тысяч человек.