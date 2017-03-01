Михал Дворчик стал новым госсекретарем в Минобороны Польши 1 1.03.2017, 18:05

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Михал Дворчик

Бывший глава комиссии Сейма по связям с поляками за границей вступил в должность госсекретаря в Министерстве обороны.

Депутат от партии «Право и справедливость» Михал Дворчик вступил в должность госсекретаря в Министерстве обороны Польши. В круг его обязанностей входят воспитательный процесс в ведомстве, историческая политика министерства, а также сотрудничество с прооборонными и неправительственными организациями с целью укрепления Войск территориальной обороны, передает «Радио Польша».

После вступления в должность госсекретаря в Минобороны Михал Дворчик отметил:

«Я вступаю в должность 1 марта, в День памяти «проклятых солдат». В этот день мы отдаем дань памяти героям антикоммунистического и антисоветского вооруженного подполья. Однако, помимо чести, эта должность означает для меня серьезные обязательства и ставит передо мной серьезные задачи».

Напомним, что ранее Михал Дворчик подал в отставку с должности главы комиссии Сейма по связям с поляками за границей. Новым главой комиссии будет его коллега по партии Анна Шмидт-Родзевич.