Палата лордов приняла поправку, затрудняющую Brexit 1.03.2017, 23:10

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Большинство в Палате поддержало предложенную Лейбористской партией поправку о выходцах из других стран ЕС в Британии.

Палата лордов парламента Великобритании одобрила поправку в билль о начале процедуры выхода из Евросоюза. Большинство в Палате поддержало предложение оппозиционной Лейбористской партии обязать правительство гарантировать права граждан ЕС, проживающих на территории Великобритании, после того, как страна перестанет быть частью Евросоюза, передает «Радио Свобода».

Поправка обязывает правительство в течение трех месяцев с момента применения статьи 50 Лиссабонского договора о ЕС (она запускает процедуру выхода из блока) внести предложения по защите прав около 3 миллионов граждан Евросоюза, находящихся в Великобритании. Поправка предусматривает, что все граждане ЕС и члены их семей, которые на законных основаниях проживают в Соединенном Королевстве на момент принятия парламентом законопроекта, будут иметь такие же права после Brexit.

Теперь правительственный законопроект, который наделяет премьер-министра Терезу Мэй полномочиями начать переговоры об условиях выхода Лондона из Евросоюза, вернется в Палату общин, нижнюю палату парламента.