закрыть
2 марта 2017, четверг, 1:03
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Палата лордов приняла поправку, затрудняющую Brexit

  • 1.03.2017, 23:10
Фото: Reuters

Большинство в Палате поддержало предложенную Лейбористской партией поправку о выходцах из других стран ЕС в Британии.

Палата лордов парламента Великобритании одобрила поправку в билль о начале процедуры выхода из Евросоюза. Большинство в Палате поддержало предложение оппозиционной Лейбористской партии обязать правительство гарантировать права граждан ЕС, проживающих на территории Великобритании, после того, как страна перестанет быть частью Евросоюза, передает «Радио Свобода».

Поправка обязывает правительство в течение трех месяцев с момента применения статьи 50 Лиссабонского договора о ЕС (она запускает процедуру выхода из блока) внести предложения по защите прав около 3 миллионов граждан Евросоюза, находящихся в Великобритании. Поправка предусматривает, что все граждане ЕС и члены их семей, которые на законных основаниях проживают в Соединенном Королевстве на момент принятия парламентом законопроекта, будут иметь такие же права после Brexit.

Теперь правительственный законопроект, который наделяет премьер-министра Терезу Мэй полномочиями начать переговоры об условиях выхода Лондона из Евросоюза, вернется в Палату общин, нижнюю палату парламента.


Мнение

Рабское правосудие
Рабское правосудие Михаил Пастухов
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности»
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности» Роман Яковлевский
Был бы жив Немцов
Был бы жив Немцов Ирина Ясина
Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип


Интервью

Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан