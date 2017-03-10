На пороге сланцевой революции 1 10.03.2017, 11:13

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Фото: Daniel Acker / Bloomberg

Как изменится рынок нефти после наращивания добычи в США.

Американские сланцевые компании анонсировали амбициозные проекты по наращиванию добычи. Их планы грозят подорвать усилия ОПЕК по стабилизации мирового рынка нефти и восстановлению цен на сырье, предупреждают эксперты, пишет rbc.ru.

На этой неделе в Хьюстоне прошла CERAWeek, одна из самых представительных конференций на глобальном энергетическом рынке, собравшая профессионалов отрасли со всего мира, в том числе из стран ОПЕК, России и США. Ситуация на рынке ставит перед картелем дилемму, пишет Bloomberg. Исполнение обязательств по сокращению добычи нефти уже превзошло ожидания (после объявления о сделке цены выросли на $3,7, до $54,14, — данные на вторник, 7 марта), однако запасы нефти в США продолжают увеличиваться, ставя исторические рекорды, а рост цен остановился в диапазоне $50–53 за баррель, свидетельствуя о необходимости дополнительных мер. В этих условиях сланцевые производители начали наращивать добычу, и аналитики предупреждают, что дальнейшее повышение котировок лишь увеличит избыточное предложение на рынке.

Именно эти факторы спровоцировали резкий обвал котировок, случившийся сразу после публикации в среду, 8 марта, очередной еженедельной статистики Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 8,2 млн барр. (вчетверо больше, чем прогнозы опрошенных Reuters аналитиков), до 528,4 млн барр., рекордного объема с начала сбора данных в 1982 году. Фьючерсы на WTI подешевели на 5,7%, максимальную величину за год, и впервые с ноября оказались ниже 100-дневной скользящей средней, опустившись почти до $50 за баррель. Фьючерсы на Brent упали в цене более чем на 5%, до $53,02 за баррель, минимума с декабря 2016 года. В четверг, 9 марта, WTI продолжила дешеветь, опустившись ниже психологической отметки $50 за баррель, впервые с декабря, и по состоянию на 20:00 мск WTI торгуется на уровне $49,17 за баррель, Brent также подешевел до $51,98 за баррель. Отыгрывая падение нефтяных котировок, курс доллара пошел вверх. Со вторника американская валюта подорожала на 1,15 руб., с 58,18 до 59,33 руб. (по состоянию на 20:45 мск).

«С одной стороны, ОПЕК исполняет обязательства и превосходит в этом дававшиеся прогнозы, и это плюс, — сказал Bloomberg Джефф Курри, глава департамента исследования сырьевых рынков в Goldman Sachs. — С другой стороны, предложение, особенно в США, растет гораздо быстрее, чем все предполагали, и это минус».

Мировые запасы сокращаются медленнее, чем ожидали ОПЕК и ее партнеры, в силу чего сделка по сокращению добычи может быть продлена, сказал на этой неделе министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Отраслевые эксперты разошлись во мнении о необходимости продления соглашения ОПЕК, изначально заключенного на шесть месяцев. Эд Морс, глава департамента исследования сырьевых рынков в Citigroup, ждет продления, т.к. только оно, по его мнению, сможет обеспечить сокращение запасов. Майк Уиттнер, глава департамента исследования нефтяного рынка Societe Generale, считает, что картелю следует нарастить добычу во втором полугодии, чтобы удовлетворить спрос.

Опережающий рост

Американские сланцевые мейджоры восстанавливаются от двухлетней ценовой войны с ОПЕК и анонсируют планы по наращиванию добычи в Северной Дакоте, Оклахоме и других нефтеносных бассейнах страны. Добыча в крупнейшем в Америке Пермском бассейне растет уже последние полгода. Заявления об активизации деятельности прозвучали на этой неделе от таких компаний, как Hess, Chesapeake Energy, Continental Resources и англо-голландской Royal Dutch Shell. Объявленные проекты позволят предприятиям создать условия для обеспечения стабильных поставок американской нефти на экспорт в ближайшее десятилетие, пишет Reuters.

Continental наняла подрядчиков для возобновления буровых работ на скважинах Баккеновской формации (Северная Дакота), законсервированных на время падения цен. Chesapeake, один из крупнейших операторов месторождений в США (по площади), пока освоил из них всего лишь 25%. «Перед нами открыты большие возможности, — приводит Reuters слова Фрэнка Паттерсона, главы департамента разведки и добычи Chesapeake. — Мы можем осваивать то, что у нас есть, и расти». Hess, один из крупнейших нефтедобытчиков в Баккене, с начала года ввела в эксплуатацию четыре буровые вышки. Нынешние котировки позволят компании вести добычу на протяжении более чем десяти лет, заявил гендиректор Hess Джон Хесс. «Мы возобновили рост в Баккене», — констатировал Хесс.

Продажи лицензий на бурение в Пермском бассейне в 2016 году выросли более чем втрое к 2016 году, до $28 млрд. Chevron, которому принадлежат лицензии на бурение участков совокупной площадью порядка 2 млн акров, ожидает, что добыча компании на месторождении вырастет на 20% к 2020 году. «Мы увеличиваем добычу», — заявил глава компании Джон Уотсон. Royal Dutch Shell наращивает сланцевую добычу опережающими темпами, сообщил Reuters Грег Гидри, глава неконвенционального бизнеса компании. Shell планирует сделать добычу сланцевой нефти и газа основным драйвером своего роста в ближайшее десятилетие, объяснил топ-менеджер.

Рост инвестиций

Ведущие компании сланцевой отрасли объявляют об увеличении инвестиций в добычу в этом году; в 2018 году производство нефти в США превысит рекорд, зафиксированный в 1970 году, и вырастет на 10%, до 10 млн барр. в сутки, ожидает EIA. Если прогноз оправдается, сланцевые компании отвоюют долю мирового рынка у ОПЕК и удовлетворят растущий мировой спрос на нефть, пишет Reuters. Нефтедобыча по итогам года увеличится в среднем на 145 тыс. барр. в сутки, отмечали в обзоре от 26 февраля Дамьен Курвален и другие аналитики банка Goldman Sachs. Капзатраты сланцевых компаний вырастут в 2017 году на 80%, а в целом капиталовложения североамериканского нефтяного сектора увеличатся на 45%. Число буровых нефтяных и газовых установок в США по итогам года возрастет на 3%, до 822, ожидает Goldman Sachs. Рейтинговое агентство Fitch ожидает, что рост добычи в США продолжится в 2017 году из-за роста количества буровых установок, роста инвестиций в нефтедобычу, и лага в два—четыре месяца между началом бурения и началом добычи на сланцевых месторождениях, сообщил РБК старший директор Fitch Максим Эдельсон.

За последний год цены на нефть выросли вдвое и сланцевые американские компании объявили о значительном приросте инвестиций в 2017 году, спеша вложиться в производство в условиях благоприятной ценовой конъюнктуры. Капзатраты Anadarko Petroleum в 2017 году вырастут на 70%, EOG Resources — на 44%, сообщили компании. Exxon Mobil направит на сланцевые проекты треть своего бурового бюджета на этот год, пишет Bloomberg.

Сланцевые производители готовятся к крупнейшей с 2012 года активизации буровых работ. Буровая активность в США увеличивается десятый месяц подряд, свидетельствуют данные Baker Hughes. По итогам февраля число буровых установок достигло 602, продемонстрировав почти двукратный рост с июня 2016 года. Количество общих и наземных буровых нефтяных и газовых установок в США составило 754 и 737 единиц соответственно, или почти в два раза больше по сравнению с уровнями мая 2016 года. «Мы наблюдаем вторую волну роста предложения в США», — сказал на полях хьюстонского форума Bloomberg Фатих Бироль, глава Международного энергетического агентства. Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, в свою очередь, предупредил участников форума о том, что «зеленые ростки» американской нефтяной отрасли восходят «чересчур быстро». Райан Ланс из ConocoPhillips сыронизировал, что, на его взгляд, этим ростки скорее напоминают «деревья».

Сланец против ОПЕК

Произошедший в среду обвал цен — свидетельство растущего влияния американских сланцевых компаний на мировую отрасль и цены на сырье, что некогда было эксклюзивной привилегией ОПЕК, пишет Reuters. Этот факт на хьюстонской конференции признали представители обоих лагерей на нефтяном рынке. «По удельному весу на мировом рынке сегодня мы уже почти сравнялись с ОПЕК», — отметил Гарольд Хэмм, гендиректор Continental Resources, одного из крупнейших сланцевых производителей в США с активами от Баккена до Оклахомы. На конференции Хэмм выступил с предостережением, нетипичным для отрасли, нацеленной на быстрый рост и конкуренцию с ОПЕК. По его мнению, рост инвестиций в сланцы «прикончит» сектор: «Добыча нефти в США может довольно ощутимо возрасти, но рост добычи должен быть постепенным, иначе мы убьем рынок». Как следует из данных о запасах нефти в США, на мировом нефтяном рынке сохраняются риски избыточной добычи, в результате чего цены опять могут пойти вниз. Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) в среду, 8 марта, повысило свой прогноз добычи нефти в США на 2017 год на 330 тыс. барр. в сутки, до 9,21 млн барр. в сутки. В настоящее время уровень добычи в стране на 5% ниже исторических максимумов.

Производители сланцевой нефти США следят за тем, продлят ли страны ОПЕК и независимые производители договор о сокращении добычи на 1,8 млн барр. в сутки, срок действия которого истекает в конце июня. Если сделка не будет продлена, то нефть может упасть до $40 за баррель; это будет иметь серьезные последствия для инвестиций в сланцевую индустрию США, отметил глава Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд. По мнению эксперта, в Пермском бассейне при цене $40 за баррель будет наблюдаться значительное сворачивание буровых работ, а другие месторождения могут стать экономически нецелесообразными.

Рейтинговое агентство Fitch исходит из предположения, что средние за год цены на нефть марки Brent в 2017 году будут $52,5 за баррель, что ниже уровней цен января—февраля 2017 года, сообщил РБК старший директор Fitch Максим Эдельсон. Средний прогнозируемый уровень цен по нефти марки WTI — $50 за баррель в 2017 году. Fitch считает, что в 2018–2019 годах произойдет медленное восстановление цен на нефть марки Brent до уровня $65 за баррель, что соответствует рассчитанной агентством долгосрочной цене равновесия на нефтяном рынке.