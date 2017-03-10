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В Брестском районе сбившего пешехода водителя ловили всей деревней

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  • 10.03.2017, 14:20
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Пытавшийся скрыться водитель KIA Sephia был задержан и доставлен в милицию.

Жители деревни Большие Мотыкалы, ставшие очевидцами наезда на 21-летнего парня, своими силами задержали водителя, который попытался скрыться с места аварии.

Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел 9 марта, около 20.30. По предварительной информации, 42-летний водитель KIA Sephia двигался по улице Северной. Напротив дома № 28 он выехал на левую обочину и совершил наезд на 21-летнего парня, который шел в попутном направлении.

После наезда водитель иномарки попытался скрыться с места происшествия, однако жители деревни, ставшие очевидцами аварии, бросились за ним вдогонку и смогли задержать нарушителя.

В результате наезда молодой человек получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Установлено, что он был обозначен световозвращающим элементом.


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