Приглашение на День Воли - #Баста25 7 14.03.2017, 8:09

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Фото: svaboda.org

До Дня Воли — чуть более 10 дней. Что нужно сделать сторонникам перемен за это время?

О конкретных шагах написала в Фейсбуке активистка оппозиции из Бреста Наталья Папкова и другие политические и общественные деятели:

- Акции, которые пройдут 25 марта в Минске и на следующий день в регионах, определят будущее страны. Власти понимают, что народ очень сильно разозлен и знают, что в протестах примут участие десятки тысяч белорусов. Поэтому они пытаются сбить протестную волну. Мы должны ответить на это конкретными шагами.

Предлагаю всем сторонникам перемен провести в ближайшие полторы недели общенациональную кампанию #Баста25.

В чем она заключается? В трех простых шагах, от которых будет колоссальный эффект.

Вам понадобятся телефон и компьютер с выходом в интернет. Есть? Тогда остались мелочи.

Шаг первый. Сделайте на протяжении ближайших дней посты в своем аккаунте в любой соцсети с приглашением друзей на Марш рассерженных белорусов в День Воли и хэштэгом #Баста25.

Шаг второй. Позвоните на протяжении ближайших дней своим родственникам, друзьям и коллегам. Поговорите с ними и пригласите их на акцию. Время акции — Минск, Академия Наук, 25 марта, 14:00 или центральная площадь вашего города, 26 марта, 12:00.

Шаг третий. Разошлите на протяжении ближайших дней смс c хэштэгом #Баста25. Знакомым, одногруппникам, тем, кто не часто бывает в интернете, просто случайным людям.

Да, почему #Баста25? Все просто. Чтобы информация распространялась шире, а нашим сторонникам было проще найти друг друга в соцсетях, давайте отмечать все наши посты хэштегом #Баста25. Этот лозунг звучал на всех последних маршах — и в Минске, и в регионах. Пусть теперь народное «Баста!» прогремит по всему байнету.

И — самое главное — попросите сделать эти три простых шага всех своих знакомых. Я написала вначале, что в протестах примут участие десятки тысяч? Неправда — если мы все возьмемся за распространение информации о Дне Воли, то на улицах страны будут сотни тысяч рассерженных белорусов.