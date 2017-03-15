Ирина Вештард: Перемены приближаются! 15.03.2017, 17:49

Ирина Вештард

Не такой долгий путь осталось нам пройти к свободным выборам.

Председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Ирина Вештард рассказала о целях акции и настроении людей.

«Я всегда была уверена, если ничего ни делать — ничего не будет. Я полностью уверена - перемены приближаются. Не такой долгий путь осталось нам пройти к свободным выборам. Настоящим, честным и открытым!

Народ возмущен, как можно человека с высшим образованием отправлять красить забор? Я обращаюсь к участникам Марша, чтобы одним из требований было освобождение политических заключенных! Люди так устали от тяжелой жизни. Люди не намерены терпеть такие условия жизни!»

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с «Марша нетунеядцев».