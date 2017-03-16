Замглавы МИД Польши встретился с Ананич 16.03.2017, 16:34

Лилия Ананич

Фото: БелТА

Министерство информации Беларуси предложило создать соглашение о сотрудничестве в информационной сфере между Беларусью и Польшей.

Подготовку этого соглашения инициирует Министерство информации Беларуси. Об этом сказала министр Лилия Ананич на встрече с заместителем министра иностранных дел Польши Мареком Зюлковским, сообщает «Радыё Свабода».

Министр также добавила, что в Беларуси есть целая линейка телевизионных каналов, которые могут найти свое место в вопросе информационного сотрудничества.

Марек Зюлковский отметил, что в последнее время в Польше вырос интерес к белорусским СМИ. Все это, по его словам, может «способствовать укреплению отношений между двумя странами и идет на пользу обоих государств».

Напомним, что вчера во время «Марша нетунеядцев» в Минске блокировали независимый сайт Charter97.org, редакция которого из-за репрессий в Беларуси вынуждена работать из Варшавы.

Накануне по всей стране задерживали журналистов независимых СМИ.