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Замглавы МИД Польши встретился с Ананич

  • 16.03.2017, 16:34
Лилия Ананич
Фото: БелТА

Министерство информации Беларуси предложило создать соглашение о сотрудничестве в информационной сфере между Беларусью и Польшей.

Подготовку этого соглашения инициирует Министерство информации Беларуси. Об этом сказала министр Лилия Ананич на встрече с заместителем министра иностранных дел Польши Мареком Зюлковским, сообщает «Радыё Свабода».

Министр также добавила, что в Беларуси есть целая линейка телевизионных каналов, которые могут найти свое место в вопросе информационного сотрудничества.

Марек Зюлковский отметил, что в последнее время в Польше вырос интерес к белорусским СМИ. Все это, по его словам, может «способствовать укреплению отношений между двумя странами и идет на пользу обоих государств».

Напомним, что вчера во время «Марша нетунеядцев» в Минске блокировали независимый сайт Charter97.org, редакция которого из-за репрессий в Беларуси вынуждена работать из Варшавы.

Накануне по всей стране задерживали журналистов независимых СМИ.


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