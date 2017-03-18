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Видеофакт: полярное сияние из космоса

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  • 18.03.2017, 18:21
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Фото: NASA

Видео сняли с борта Международной космической станции.

Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало видео, на котором можно увидеть зеленые сполохи полярного сияния над Землей. Об этом говорится в сообщении NASA в Twitter, пишет liga.net. Видео cняли с борта Международной космической станции.

Полярное сияние появляется в результате столкновения заряженных частиц солнечного ветра с верхними слоями атмосферы Земли.


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