Видеофакт: полярное сияние из космоса 1 18.03.2017, 18:21

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Фото: NASA

Видео сняли с борта Международной космической станции.

Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало видео, на котором можно увидеть зеленые сполохи полярного сияния над Землей. Об этом говорится в сообщении NASA в Twitter, пишет liga.net. Видео cняли с борта Международной космической станции.

Полярное сияние появляется в результате столкновения заряженных частиц солнечного ветра с верхними слоями атмосферы Земли.