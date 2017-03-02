Зенон Позняк: Борьбу за Куропаты надо продолжать 2.03.2017, 12:31

Зенон Позняк

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Нельзя верить на слово чиновникам режима.

Председатель КХП-БНФ Зенон Позняк прокомментировал конфликт вокруг строительства офис-центра рядом с Курапатами.

«Очень своевременно на защиту мемориала поднялись молодые люди, волонтеры, способные действовать решительно, упорно и даже брутально. Как и с «Бульбаш-борделем», очередной номер власти здесь не пройдет. Протестующие своим физическим присутствием у строительной площадки привлекли внимание общественности к беззаконию и держат процесс в напряжении. И это важно в борьбе с очередной строительной агрессией в зоне Куропат» - говорится в обращении Зенона Позняка на сайте партии.

У Зенона Позняка нет сомнений, что закон нарушен.

«Аукцион по продаже участка произошел в 2013 году. В то же время, участок вывели из охранной зоны в 2014-м. Значит, аукцион незаконен. Это тема для прокуратуры: почему в угоду какому-то подозрительному строительству оно планируется в охранной зоне Куропат без согласования с Министерством культуры, а потом участок выводится из защитной зоны», - заявил Позняк.

К нарушениям политик причисляет и отсутствие реального согласования проекта с общественностью, а также строительство офиса без утвержденного проекта детальной планировки на незаконно выделенной и приобретенной земли.

«По всем этим вопросам активисты наших организаций обратились с соответствующими заявлениями в Министерство культуры, в Генеральную прокуратуру, Следственный Комитет и Мингорисполком» - написал Зенон Позняк.

Несмотря на вывод строительной техники с площадки возле Куропат, Зенон Позняк убежден, что дело протеста и защиты Куропат не остановится.

«Оно должна продолжаться, особенно в юридической области, что касается чиновников и лиц, которые жонглируют законами и строительными участками. Борьбу сейчас останавливать нельзя и протесты волонтеров тоже. Нельзя верить на слово режимным чиновникам. Должны быть законные решения и действия, исправление нарушений и недостатков. Должна быть победа справедливости, отмеченная громко и сильно. А вырванный участок должен быть возвращен в охранную зону Куропат (это обязательно!)», - убежден председатель КХП-БНФ.