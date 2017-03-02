закрыть
2 марта 2017, четверг, 12:51
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Зенон Позняк: Борьбу за Куропаты надо продолжать

  • 2.03.2017, 12:31
Зенон Позняк
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Нельзя верить на слово чиновникам режима.

Председатель КХП-БНФ Зенон Позняк прокомментировал конфликт вокруг строительства офис-центра рядом с Курапатами.

«Очень своевременно на защиту мемориала поднялись молодые люди, волонтеры, способные действовать решительно, упорно и даже брутально. Как и с «Бульбаш-борделем», очередной номер власти здесь не пройдет. Протестующие своим физическим присутствием у строительной площадки привлекли внимание общественности к беззаконию и держат процесс в напряжении. И это важно в борьбе с очередной строительной агрессией в зоне Куропат» - говорится в обращении Зенона Позняка на сайте партии.

У Зенона Позняка нет сомнений, что закон нарушен.

«Аукцион по продаже участка произошел в 2013 году. В то же время, участок вывели из охранной зоны в 2014-м. Значит, аукцион незаконен. Это тема для прокуратуры: почему в угоду какому-то подозрительному строительству оно планируется в охранной зоне Куропат без согласования с Министерством культуры, а потом участок выводится из защитной зоны», - заявил Позняк.

К нарушениям политик причисляет и отсутствие реального согласования проекта с общественностью, а также строительство офиса без утвержденного проекта детальной планировки на незаконно выделенной и приобретенной земли.

«По всем этим вопросам активисты наших организаций обратились с соответствующими заявлениями в Министерство культуры, в Генеральную прокуратуру, Следственный Комитет и Мингорисполком» - написал Зенон Позняк.

Несмотря на вывод строительной техники с площадки возле Куропат, Зенон Позняк убежден, что дело протеста и защиты Куропат не остановится.

«Оно должна продолжаться, особенно в юридической области, что касается чиновников и лиц, которые жонглируют законами и строительными участками. Борьбу сейчас останавливать нельзя и протесты волонтеров тоже. Нельзя верить на слово режимным чиновникам. Должны быть законные решения и действия, исправление нарушений и недостатков. Должна быть победа справедливости, отмеченная громко и сильно. А вырванный участок должен быть возвращен в охранную зону Куропат (это обязательно!)», - убежден председатель КХП-БНФ.


Мнение

Рабское правосудие
Рабское правосудие Михаил Пастухов
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности»
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности» Роман Яковлевский
Был бы жив Немцов
Был бы жив Немцов Ирина Ясина
Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип


Интервью

Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан