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CМИ: Хацкевич – основной кандидат на пост главного тренера киевского «Динамо»

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  • 20.03.2017, 11:32
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Александр Хацкевич
Фото: EPA

Бывший рулевой сборной Беларуси может возглавить самый титулованный клуб Украины.

Белорусский тренер Александр Хацкевич является основным кандидатом на пост главного тренера киевского «Динамо» в случае отставки Сергея Реброва, пишет «Трибуна».

Президент киевлян Игорь Суркис уже провел переговоры с Хацкевичем.

Еще одним претендентом на место Реброва является Юрий Калитвинцев, возглавляющий московское «Динамо».

Последним местом работы Хацкевича была сборная Беларуси. Также он был главным тренером молодежной команды «Динамо».


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