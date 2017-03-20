CМИ: Хацкевич – основной кандидат на пост главного тренера киевского «Динамо»1
- 20.03.2017, 11:32
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Бывший рулевой сборной Беларуси может возглавить самый титулованный клуб Украины.
Белорусский тренер Александр Хацкевич является основным кандидатом на пост главного тренера киевского «Динамо» в случае отставки Сергея Реброва, пишет «Трибуна».
Президент киевлян Игорь Суркис уже провел переговоры с Хацкевичем.
Еще одним претендентом на место Реброва является Юрий Калитвинцев, возглавляющий московское «Динамо».
Последним местом работы Хацкевича была сборная Беларуси. Также он был главным тренером молодежной команды «Динамо».