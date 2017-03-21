Даля Грибаускайте: Литва приветствует решение Польши не покупать электроэнергию с БелАЭС 5 21.03.2017, 17:26

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Даля Грибаускайте

Островецкая АЭС - угроза не только для Литвы, но и для всего региона.

Решение Польши не закупать электроэнергию со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) подтверждает позицию Литвы о том, что эта станция представляет угрозу для всего региона, заявляет литовский президент Даля Грибаускайте, пишет interfax.by.

«Это известие важное для нас и очень позитивное потому, что оно отвечает и нашей позиции и пониманию угроз, которые представляет АЭС в Островце. Очень важно, что это делает одна из крупнейших стран, которая могла стать потенциальным покупателем электроэнергии, чего добивались Россия и Беларусь», - заявила во вторник в Вильнюсе журналистам Даля Грибаускайте.

«Во что это превратится - завершится ли строительство этой станции, или просто будет остановлен доступ этой электроэнергии к европейским ЛЭП - возможно, время покажет. Но то, что мы получили еще одну страну, которая поддерживает нашу позицию, еще раз подтверждает и наши слова о том, что эта атомная станция является угрозой не только для Литвы, но и для всего региона», - сказала президент.

Белорусская АЭС возводится в Островецком районе Гродненской области по российскому проекту «ВВЭР-1200». Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год. Генподрядчиком строительства АЭС является «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома»)

На минувшей неделе уполномоченный польского правительства по инфраструктурным вопросам Петр Наимский заявил, что страна не будет закупать электроэнергию у Беларуси и разберет линию электропередачи между странами.

Вильнюс является самым активным критиком строящейся БелАЭС. Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что строящаяся станция является геополитическим проектом России, направленным против Литвы.