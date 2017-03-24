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Министр иностранных дел Норвегии призвал освободить задержанных в Беларуси

  • 24.03.2017, 12:12
Бёрге Бренде
Фото: AFP

МИД отреагировал на заявление парламента своей страны.

Министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде написал в своем «Твиттере»:

«Обеспокоен задержаниями протестующих, журналистов, лидеров оппозиции #Belarus. Они должны быть освобождены. Необходимо обеспечить свободу собраний».

Ранее парламент Норвегии обратился к МИД, с просьбой отреагировать.


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