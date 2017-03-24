Министр иностранных дел Норвегии призвал освободить задержанных в Беларуси
- 24.03.2017, 12:12
МИД отреагировал на заявление парламента своей страны.
Министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде написал в своем «Твиттере»:
«Обеспокоен задержаниями протестующих, журналистов, лидеров оппозиции #Belarus. Они должны быть освобождены. Необходимо обеспечить свободу собраний».
Concerned about detentions of protesters, journalists, opposition leaders #Belarus. Should be released. Freedom of assembly must be ensured.— Børge Brende (@borgebrende) 23 марта 2017 г.
Ранее парламент Норвегии обратился к МИД, с просьбой отреагировать.