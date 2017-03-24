Франция призвала власти Беларуси уважать права человека 1 24.03.2017, 17:43

Франция напомнила о своей приверженности свободе манифестаций, собраний, ассоциаций и слова.

Пресс-служба Министерства иностранных дел и международного развития Франции опубликовала заявление (перевод – «Радыё Свабода») в связи с арестами манифестантов в Беларуси.

Франция выражает обеспокоенность волной арестов, которые сейчас происходят в Беларуси и охватили руководителей оппозиции, активистов, граждан, журналистов, в связи с их участием в мирных демонстрациях.

Франция напоминает о своей приверженности свободе манифестаций, собраний, ассоциаций и слова.

Отношения между Европейским Союзом и Беларусью должны основываться на общих ценностях, в частности, на уважении к правам человека, на принципах демократии и верховенства права.