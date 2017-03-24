закрыть
24 марта 2017, пятница, 18:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Франция призвала власти Беларуси уважать права человека

1
  • 24.03.2017, 17:43

Франция напомнила о своей приверженности свободе манифестаций, собраний, ассоциаций и слова.

Пресс-служба Министерства иностранных дел и международного развития Франции опубликовала заявление (перевод – «Радыё Свабода») в связи с арестами манифестантов в Беларуси.

Франция выражает обеспокоенность волной арестов, которые сейчас происходят в Беларуси и охватили руководителей оппозиции, активистов, граждан, журналистов, в связи с их участием в мирных демонстрациях.

Франция напоминает о своей приверженности свободе манифестаций, собраний, ассоциаций и слова.

Отношения между Европейским Союзом и Беларусью должны основываться на общих ценностях, в частности, на уважении к правам человека, на принципах демократии и верховенства права.


Мнение

Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Белла Шаевич
Встань и иди!
Встань и иди! Анна Стасюк
Путь к свободе начинается с Площади
Путь к свободе начинается с Площади Владимир Халип
Мы верим в Белорусскую Весну
Мы верим в Белорусскую Весну Маргарита Акулич


Интервью

Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь