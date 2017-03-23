Лукашенко и Шуневич нарываются на санкции 12 23.03.2017, 18:13

За 21−22 марта в Беларуси задержаны 19 человек по обвинению в организации «массовых беспорядков».

Как сообщает лишенный властями регистрации Правозащитный центр «Весна», этот список постоянно обновляется и дополняется.

Правозащитники собирают информацию о лицах, задержанных с предъявлением обвинения в подготовке «массовых беспорядков» по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса.

Часть 3 статьи 293 УК «Массовые беспорядки»:

Обучение или иная подготовка лиц для участия в «массовых беспорядках», сопровождающихся совершением действий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности

— Наказываются арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

Сейчас в этом списке 17 человек:

Абрамов Алексей Анатольевич, 1979 г. р.

Афнагель Евгений (находится в ЦИП на Окрестина)

Барсток Сергей Петрович

Грек Илья Геннадьевич, 1992 г. р.

Гурин Юрий (в СИЗО КГБ)

Данилов Виктор

Дашкевич Дмитрий (в СИЗО КГБ)

Дукшт Вячеслав Александрович, 1992 г. р.

Дундуков Андрей Вячеславович, 1985 г. р.

Евдахо Александр Анатольевич, 1975 г. р. (в СИЗО КГБ)

Комлик-Ямацин Андрей

Лозовский Мирослав Владимирович, 1973 г. р.

Левченко Артем (в СИЗО № 1)

Максим С.

Михальков Ян Николаевич

Пашкевич Тимур

Стрибульской Сергей (предположительно, статус выясняется)

Сергей Пальчевский (находится в СИЗО КГБ)

Роман Васильев

- Задержанны на данный момент три категории людей: лица, которые когда-то имели отношение к "Белому легиону», который был распущен официально в 2008 году; во-вторых, это люди, которые связаны с Бобруйском спортивным клубом "Патриот", в том числе там было много тренеров действующих военнослужащих; и также начали задерживать молодофронтовцев, то есть просто общественных активистов» , - рассказала правозащитница Анастасия Лойко «Радыё Рацыi».