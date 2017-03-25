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В Беларуси задержаны десятки журналистов

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  • 25.03.2017, 15:21
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В Беларуси задержали журналистов «Комсомольской правды», «Белсата», tut.by, «Нашей Нивы», «Радыё Рацыя», БелаПАН и других СМИ.

Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

В Минске были задержаны журналисты Любовь Лунева, Захар Щербаков, Дмитрий Коренко, Ирина Козлик, Геннадий Барбарич, Ирина Ореховская, Артем Горбацевич, Ольга Быковская, Александр Борозенко, Артем Шрайбман.

В Гомеле задержаны два журналиста tut.by Елена Бычкова, Иван Яриванович и журналистка БелаПАН Алена Германович.

В Витебске задержаны журналисты «Белсата» Ольга Чайчиц и Андрей Козел. Задержали корреспондента «Радио Рация» по Витебской области Артема Сивенцава.

Во время "хапуна" в офисе закрытого властями ПЦ "Вясна" задержана журналистка Анна Бодяка.

В Гомеле на 10 часов утра в субботу журналистов Марию Булавинскую, Марину Дробышевский и Евгения Меркис вызвали в милицию якобы для составления протоколов об административном правонарушении. На данный момент телефоны журналистов недоступны.


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