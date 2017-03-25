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Алесь Беляцкий: Должна быть быстрая реакция на то, что сейчас происходит в Беларуси

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  • 25.03.2017, 15:57
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Алесь Беляцкий
Фото: charter97.org

Правозащитники обращаются ко всем международным организациям.

Об этом в интервью сайту Charter97.org заявил председатель правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий, комментируя задержания правозащитников в Минске.

- Сегодня ОМОН напал на офис «Весны» и очень жестко задержал около 60 человек, которые собирались наблюдать за Днем Воли в Минске. Нас уложили лицом в пол, но после того, как с меня было взяло объяснение и составлен протокол, меня оставили на офисе, а всех остальных силовики загнали в автобус.

Из всей команды наблюдателей, волонтеров, журналистов, правозищитников из разных организаций, на воле остался один я. В чем обвиняют людей непонятно.

- Как вы прокомментируете происходящее сегодня в Минске?

- То, что сегодня происходит в Минске показывает, что Лукашенко пошел по жесткому сценарию разгона мирной акции. Мы сейчас обращаемся к международным организациям, потому что должна быть быстрая реакция на то, что сейчас происходит в Беларуси.


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