Пенсионер из Минска: Это сумасшествие!1
- 25.03.2017, 16:00
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Свидетели рассказывают, что омоновцы вели себя как бандиты, хватали людей, стоящих на остановках.
- Такое сумасшествие часто встречаем, но это же День Воли, должен быть праздник. А тут хапун – это же сумасшествие! Притом людьми в гражданском, это бандиты, от них нужно защищаться! Они хватали людей прямо на остановке, я сам чуть не попал, но мне повезло, - рассказал минчанин.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с Дня Воли в Минске.