Журналист Антон Трофимович: У силовиков был отработанный сценарий 2 25.03.2017, 17:03

Фото: Reuters

Журналист «Радыё Свабода» рассказал, что он увидел своими глазами на улицах Минска.

- Начнем конечно же с 14.00, с Академии Наук, что же там происходило?

- Действительно, все начиналось на Академии Наук, в 14.00 там собралось около 100 журналистов, никого не пропускали со стороны парка Челюскинцев и cо стороны Якуба Коласа. Проверяли журналистские свидетельства, некоторым удавалось просочиться через кордон, однако если ОМОН видел, что кто-то стоит без журналистской аккредитации, то его сразу задерживали и бросали в автозак. Людей, которые пытались пронести какую-то символику, плакаты, сразу же задерживали, на моих глазах женщина пыталась достать плакат, его порвали, а ее сразу же под руки вывели. Потом появилась информация, что люди собираются на площади Якуба Коласа. Где-то между 14.30 и 15.00 подъехали машины, из них начал выходить ОМОН. Когда начал подъезжать ОМОН, люди перебегали с одной части улицы, на другую.

- Удалось ли вам увидеть каких-то политических лидеров, гражданских активистов? Кому-нибудь удалось прийти?

- Поступали сообщения о задержаниях. По проспекту шло обычное праздничное шествие, затем начала съезжаться техника. Люди выстроились вдоль проспекта, кричали: «Ганьба!». Казалось, что все уехали, затем перед нами остановился автозак, из него вышли милиционеры с дубинками и начали хватать всех, кого могли схватить. Буквально через минуту они уехали.

Было очевидно, что у силовиков был отработанный сценарий, были задействованы различные службы, множество техники, - рассказал Антон Трофимович.

Cайт Сharter97.org вел онлайн-трансляцию с акции в Минске.