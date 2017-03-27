Кузнец из Жодино попросил заменить ему штраф арестом

Кузнец из Жодино попросил заменить ему штраф арестом8
- 27.03.2017, 15:51
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Мужчина хотел остаться со своим сыном, приговоренным к 10 суткам за День Воли.
В суде Заводского района Минска сегодня осудили отца и сына — Анатолия и Максима Фроловых, сообщает tut.by.
Фролов Анатолий Петрович, 1964 года рождения, кузнец из Жодино. Статья 17.1, судья Геннадий Янковский. Фролов сказал, что у него язвенная болезнь, просил специальную пищу, ему не дали, голодал до суда, и не пил воду. Предложили адвоката.
Фролов: А оно что-то изменит?
Судья: Вот именно. Я вижу, что психических заболеваний нет. Вам ваше образование вам позволяет защищать себя самому.
Задержанный пояснил, что приехал с сыном в Минск пойти по магазинам. Обоих задержали, когда они были вместе, без объяснений. В протоколах написано, что они с сыном были задержаны у разных домов — 73 и 83 по проспекту Независимости.
Фролов просил допрашивать милиционеров на полиграфе, судья отказал.
Свидетеля майора Васкевича допрашивает судья.
— Компания 15 человек, привлекла внимание, кричали, шумели, размахивали руками.
— Что противоправного они сделали?
— Кричали, шумели, размахивали руками.
— В ваших показаниях написано, что он нецензурно выражался.
— Пару матов между словами проскочило, не больше.
Потом судья указал на путаницу в номерах домов, майор сказал, что не из Минска, поэтому все номера домов не помнит. Но сказал, что задерживали около Парка Челюскинцев.
Лейтенант Андрей Рогатко вообще назвал номер дома Независимости 80 и заявил, что в толпе, которая привлекла внимание, было 30 человек. Он сказал, что задержали Фролова возле Академии Наук. На вопрос, в чем было нарушение Фролова и компании, в которой его видели, лейтенант ответил:
— Вели себя агрессивно, матом нецензурно выражались.
Судья: На кого?
— Можно считать, что и на людей, и на сотрудников милиции.
Судья решил, что не доверять показаниям сотрудников милиции нет оснований, потому что не противоречат друг другу.
Вердикт — штраф 10 базовых с учетом состояния здоровья.
Сын, Максим Фролов, получил 10 суток. Фролов-отец зашел к своему судье, просил его переписать штраф на сутки, чтобы быть с сыном, у которого есть проблемы с сердцем.