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Хапун в Бобруйске

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  • 27.03.2017, 18:47
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Фото: svaboda.org

В Бобруйске, где планировалось очередная акция, задерживали не только активистов, потенциальных протестующих или журналистов, но и обычных прохожих.

Вокруг обеих городских площадей стояли автозаки, особенно внимательно следили за площадью Победы. На почти пустой площади и на подходах к ней начали с задержаний журналистов. Кого-то на скамейке, кого-то - при фотографирования памятника бобру, кого-то - прямо на выходе из редакции газеты «Вечерний Бобруйск» (она как раз на площади). Смотрели журналистские удостоверения - и проводили в автозак, передает «Радыё Свабода».

Потом стали брать всех подряд. Милиционеры в обычной форме выбирали кого-то из кучек прохожих или тех, кто просто останавливался на площади.

Брали молодых и старых, женщин и девушек, брали тех, кто снимал задержания.

Одной девушке разбили телефон. Женщину тянули так, что порвали оба рукава куртки. Потом, видимо, пошла команда ускорить процесс - и отряды в черном бросились забирать даже посетителей прилегающих кафе и магазинов.

Виктор с женой покупали себе куртки в магазине на углу площади Победы. Жена за свою уже заплатила, муж выбрал и собирался примерить. ОМОН влетел в магазин и потащил обоих, и еще мужчине, что покупал ребенку памперсы. Виктора несколько раз сильно ударили торцами дубинок по бокам - потом в ГУВД ему вызвали скорую.

Женщина с сыном работали в другом магазине. Пока на площади было тихо, сын пошел в аптеку. Увидел, как милиция тянет пенсионера, проговорил себе под нос: «Во, даже дедов забирают...» Со спины подошли омоновцы и со словами «Слишком много разговариваешь» схватили его. Покупательница зашла в магазин, сказала: «Там какого-то парня задержали». Мать взглянула в окно - а это сын. Выскочила к нему - взяли и ее. Пока не забрали телефон, позвонила дочери Марине, что сидела дома с маленьким ребенком:

«Нас с братом забрала милиция! Беги проверь, закрыла ли я магазин!»

Дочь жила неподалеку, прибежала, спросила у милиционеров: «Где моя мама?» - «Подойдите вон к тем машинам». В результате задержали всю семью. В доме остался один пятилетний ребенок.

Фото: svaboda.org

В автозаке у Марины началась натуральная истерика, она плакала и кричала: «Что происходит? За что меня задержали? У меня сын один в доме остался!» Позвонила мужу, чтобы прибежал забрать ключи от дома: «Богдан дома один, я в железной машине, меня сейчас сажают в какую-то клетку!» Милиционеры-охранники тут же попросили выключить и отложить телефон. На крики девушки: «Дайте передать ключи, и я вернусь в клетку!» Отвечали: «Никто еще за вами не пришел».

«А как он узнает, в какой машине я?» - На это милиционеры ничего не ответили.

Журналисты, которые были в том же автозаке и в которых еще не отобрали телефоны, хотели позвонить мужу девушки: - «Спрячьте телефоны, а то будем вынуждены забрать».

Потом попытались все же связаться с руководством, но явно получили отказ.

Всех привезли в ГУВД, где оказалось около 40 задержанных - 8 журналистов, старые мужчины и женщины, студенты. Марина «воссоединилась» с семьей. Через некоторое время туда приехал муж, угрожал забросать милицию жалобами - ему дали увидеться с женой и забрать ключи от дома.

Задержанных разместили в просторном актовом зале, начали водить по одному, по два на допросы. Приехала скорая, забрала двоих, в том числе пенсионера. На Виктора уже не осталось места, ему оказали первую помощь и вызвали другую бригаду. Сказали милиционерам, чтобы жену обязательно отпустили его сопровождать. Однако милицейское руководство отказалось ее выпустить, а Виктор отказался ехать один, остался сидеть в зале с женой.

Фото: svaboda.org

Одной женщине пожилого возраста померяли давление - 240 на 140. Осталась сидеть.

Задержанный студент минского вуза рассказал, что им на учебе сказали перед 25 марта: «Убирайтесь из общежитий на выходные домой». Зал лег от смеха - уехал от проблем, называется.

Люди в зале рассказывали друг другу свои истории, возмущались, что хватают всех без разбора и что вообще людям не дают спокойно собраться и обсудить проблемы. Насмехались над плакатами на стенах: «Служим Закону, народу, Отечеству».

Девушка, которая сначала плакала и говорила, что не понимает, что происходит и где мы живем, не увидев среди задержанных никаких явных митингующих, а тем более организаторов, сказала: «Запишите меня в организаторы».

В результате бобруйский митинг вместо городской площади прошел в городском управлении внутренних дел. В нем участвовали в подавляющем большинстве люди, которые до сих пор почти не интересовались политикой.

Потягав всех на допросы-объяснения по два, а некоторых и три раза, к вечеру стали выпускать. Сначала журналистов городских газет, потом независимую прессу, вслед всех остальных. Сотрудники милиции взяли только объяснения и забрали журналистскую видеотехнику «на исследование», обвинений никому не выставляли.

Под стражей до суда остался только Алексей Данилейко. В его телефоне нашли фотографию с митинга 12 марта, и в понедельник судья Ермошевич оштрафовала его за участие в том митинге на 5 базовых величин. Теперь он на свободе.

Перед журналистами городских газет заместитель начальника УВД - начальник милиции общественной безопасности Андрей Малахов даже извинился за неудобства и посоветовал обозначать себя бейджами и жилетами. Удостоверения, однако, были и так у всех, у многих - огромные бейджи на груди, у фотокорра «Вечерки» еще и жилет. Почему, несмотря на все это, журналистов задержали и долго не отпускали, подполковник Малахов не сказал.


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