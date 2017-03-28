В Беларуси изменены правила централизованного тестирования 2 28.03.2017, 8:32

Фото: bymedia

Правительство внесло коррективы в порядок проведения ЦТ.

Правительство своим постановлением №221 от 24 марта 2017 года внесло коррективы в порядок организации и проведения централизованного тестирования. Как сообщается на сайте Совета министров, документ принят в соответствии с указом Лукашенко №4 от 9 января 2017 года.

В частности, абитуриенту предоставляется право сдавать дополнительное четвертое централизованное тестирование (ЦТ). Если абитуриент зарегистрируется больше, чем на четыре ЦТ, допустят его только до четырех первых по графику тестов, на которые он зарегистрировался.

Также постановление Совмина закрепляет порядок временного выхода абитуриентов из аудитории во время ЦТ по объективным причинам. Кроме того, новые правила запрещают абитуриентам обмениваться экзаменационными материалами (бланками ответов, вариантами тестов).

Срок действия сертификатов ЦТ продлен до двух лет.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.