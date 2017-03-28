Белорусские теннисисты пробились в основную сетку на турнирах во Франции 1 28.03.2017, 12:23

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Вера Лапко

На женском турнире в Круасси-Бобуре Вера Лапко обыграла в заключительном круге квалификации латвийскую теннисистку.

Белорусские теннисисты успешно преодолели квалификационные барьеры на двух турнирах во Франции, сообщает БелТА.

На женском турнире в Круасси-Бобуре (призовой фонд - $60 тыс.) белоруска Вера Лапко, занимающая 270-е место в мировом рейтинге, обыграла в заключительном круге квалификации латвийскую теннисистку Диану Марцинкевич (295-й номер рейтинга WTA) - 6:3, 6:3.

Сегодня в первом круге основной сетки Вера Лапко встретится с украинкой Екатериной Козловой (113). На мужском турнире в Сен-Брие (призовой фонд - 43 тыс. евро) Егор Герасимов, у которого 404-я позиция в рейтинге АТР, в поединке за выход в основную часть соревнований обыграл датчанина Фредерика Нильсена (466) - 6:7 (4:7), 6:2, 6:0.

Первым соперником Егора Герасимова в основной сетке будет австрийский теннисист Геральд Мельцер (109). Их встреча станет своеобразным прологом перед предстоящим матчем сборных Беларуси и Австрии во втором раунде I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Эта игра пройдет 7-9 апреля на корте минского Дворца тенниса.